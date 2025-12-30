Bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Lâm Tuấn Kiệt công khai bạn gái hiện tại là hot girl mạng Thất Thất. Đây là lần đầu trong sự nghiệp "hoàng tử tình ca" tiết lộ người yêu.

Ngày 29/12, Sina đưa tin trên trang cá nhân nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh chụp cùng người thân trong gia đình nhân dịp sinh nhật 70 tuổi của mẹ anh. Trong hình xuất hiện nữ người mẫu Thất Thất cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa họ.

Theo Sina, Lâm Tuấn Kiệt và người đẹp Thất Thất hẹn hò từ năm 2024, nhiều lần được bắt gặp đi du lịch. Người mẫu 23 tuổi cũng đến các buổi biểu diễn âm nhạc của Lâm Tuấn Kiệt và ngồi ở hàng ghế VIP. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lâm Tuấn Kiệt công khai đăng ảnh bạn gái, lại là trong buổi tụ họp riêng cùng cha mẹ.

Lâm Tuấn Kiệt lần đầu công khai bạn gái là hot girl mạng kém 21 tuổi. Ảnh: Sina.

Đây cũng là lần đầu trong sự nghiệp Lâm Tuấn Kiệt công khai hẹn hò. Vì vậy, các thông tin về Thất Thất và tình sử của họ được khán giả Trung Quốc quan tâm nhiệt tình. Các từ khóa liên quan tới chuyện tình cảm của Lâm Tuấn Kiệt thu hút tới 300 triệu lượt đọc, chiếm giữ các vị trí cao nhất trên bảng tìm kiếm nóng của mạng xã hội Weibo.

Trong quá khứ, Lâm Tuấn Kiệt được đánh giá là ngôi sao đào hoa, từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nữ nghệ sĩ như Kim Sa, Từ Nhược Tuyên, Lâm Thái Vy, Trần Lập Lãnh, Liêu Ngữ Tình, Ông Tư Mạn, Ngô Gia Trân, Hebe, Điền Phức Chân... Năm 2020, Lâm Tuấn Kiệt dính nghi vấn rủ rê vợ đồng nghiệp vào khách sạn, nhưng anh không đưa ra phản hồi.

Hồi tháng 7, trong buổi biểu diễn, Lâm Tuấn Kiệt bất ngờ chia sẻ anh mắc bệnh tim và lo ngại không biết có thể đứng hát trên sân khấu trong bao lâu nữa. Có lẽ vì vậy, nam ca sĩ muốn công khai tình cảm, yên bề gia thất.

Lâm Tuấn Kiệt, sinh năm 1981, nổi tiếng với người nghe nhạc qua các bài hát như Giang Nam, Cô ấy nói, Dưới áng mây bay, Đáng tiếc không có nếu như, Từ khóa, Cái ôm đúng thời điểm, Học cách yêu thương, Trái tim được bao bọc bởi ánh sáng, Mãn nguyện... Những ca khúc được rất nhiều người yêu thích như I Do của A Đỗ, Khi có anh của Vương Tâm Lăng, Đôi mắt biết cười của Từ Nhược Huyên và Em rất muốn yêu anh của Twins... đều do anh sáng tác. Anh được mệnh danh là "hoàng tử tình ca" với giọng ca ngọt ngào, sở hữu hàng chục triệu người hâm mộ.

Lâm Tuấn Kiệt không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, anh còn có tài năng kinh doanh và là nhà sản xuất có tiếng. Nam ca sĩ liên tục tổ chức các buổi biểu diễn và được khán giả nghe nhạc săn đón vé.