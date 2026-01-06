Orange khẳng định luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ. Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện có người yêu nên lơ là sự nghiệp và khán giả.

Mới đây, khi bị một bộ phận fan cho rằng mải hẹn hò với Woke Up và lơ là âm nhạc cũng như người hâm mộ, Orange lên tiếng. Cô chia sẻ thông qua kênh thông báo cá nhân: “Đầu năm có nên buồn không nhỉ, chỉ muốn tập trung viết album cho ra hồn xíu thôi mà bị bảo nổi tiếng, có tình cảm rồi, không quan tâm fan nữa. Đôi khi mình trộm nghĩ, hay mình cứ đau khổ để ra được những bài nhạc hợp gu?”.

Orange bị fan chê trách sau khi xác nhận hẹn hò Woke Up. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Nhưng mình muốn âm nhạc của mình là con người, là hành trình phát triển, là cuốn nhật ký cả mình và MyMuse (PV: tên fan Orange) cùng viết. Thế nếu cuốn nhật ký đó chỉ luôn là nỗi cô đơn, trầm tư và không có những niềm vui thì sao nhỉ. Liệu có ai muốn đời mình mãi như vậy không.

Nói chứ, lời không mấy tử tế của người khác, mình cũng quen đọc rồi, bây giờ cũng chẳng mấy tổn thương nữa, chỉ muốn các bạn MyMuse - những người hiểu mình - biết là mình ngụp lặn đủ lâu để biết trân trọng những người thương mình, đôi khi mình không thể sống 100% online, không thể thấy hết các bài đăng, tin nhắn trên nền tảng, nhưng mình vẫn và sẽ luôn tương tác khi thời gian cho phép, vì mình thích giỡn với mọi người và mình quý mọi người”.

Từ cuối tháng 8/2025, Orange và nhà sản xuất Wokeup vướng tin hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội. Nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân. Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái.

Sau vài tháng úp mở, đến fan meeting diễn ra cuối năm 2025 có sự tham gia của cha mẹ, Orange lần đầu xác nhận cô có người yêu. Cụ thể, cô nhắn nhủ gia đình: “Ba mẹ ơi, dù sao con cũng lớn rồi, nếu có biết thì bỏ qua cho con. Con có người yêu rồi”.

Nữ ca sĩ không nói đích danh người yêu là ai. Thế nhưng khi Orange giới thiệu về ca khúc Lội ngược dòng do Wokeup sản xuất, em xinh Muội hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không. Có gì dan díu không”, Orange trả lời: “Dan díu gì, người ta công khai rồi”. Sau đó, nữ ca sĩ chủ động nhắc tên Wokeup và cảm ơn nhà sản xuất này vì đã giúp cô sản xuất ca khúc mới cho chung kết Em xinh “say hi”.