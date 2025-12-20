Orange sau khi công khai có bạn trai

Orange lần đầu kết hợp cùng Wokeup trong dự án âm nhạc. Tuy nhiên, ca khúc chưa nhận được sự quan tâm lớn dù giai điệu khá lôi cuốn.

Sau khi thừa nhận có bạn trai, Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997) thoải mái xuất hiện trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của nhà sản xuất Wokeup (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001). Nữ ca sĩ thậm chí được nhà sản xuất kém 4 tuổi nắm tay đỡ lên sân khấu. Orange cũng là một trong những giọng ca tham gia album của bạn trai.

Suốt thời gian qua, chuyện tình cảm giữa 2 nghệ sĩ được chú ý, khiến dự án âm nhạc lần này của Wokeup càng được quan tâm.

Chuyện tình yêu gây bàn tán

Suốt thời gian qua, Orange và nhà sản xuất Wokeup vướng tin hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội. Thông tin hai người hẹn hò rộ lên từ cuối tháng 8, xuất phát từ việc nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân. Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái.

Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi) kèm theo icon hình trái tim.

Động thái sau đó của các đồng nghiệp như Phương Mỹ Chi, Miu Lê càng gây chú ý. Chẳng hạn, khi Orange đăng ảnh mới, Phương Mỹ Chi bình luận: “Đúng là người có tình yêu, nhìn khác quá”. Trong khi đó, Miu Lê viết: “Anh em như thể tay chân. Anh Phúc em Mỹ chừng nào cưới ta?”.

Không thừa nhận nhưng cũng không che giấu, 2 nghệ sĩ thậm chí thoải mái đi du lịch cùng nhóm bạn.

Orange và Wokeup là cặp đôi mới của showbiz Việt. Ảnh: FBNV.

Cuối tháng 9, họ cùng Tăng Duy Tân, Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, stylist Nam Phùng và Mỹ Mỹ có chuyến du lịch tại vịnh Vĩnh Hy. Sau đó, hai nghệ sĩ cùng đăng ảnh chụp trong chuyến du lịch lên trang cá nhân.

Ở một số hình ảnh do Nam Phùng, Quỳnh Anh Shyn đăng tải, cặp sao ngồi cạnh nhau. Trong một tấm ảnh của Nam Phùng, Wokeup thậm chí được cho là đang chụp hình cho bạn gái tin đồn.

Sau vài tháng úp mở, đến fan meeting mới đây có sự tham gia của cha mẹ, Orange lần đầu xác nhận cô có người yêu. Chia sẻ này lập tức gây xôn xao dư luận khiến chuyện tình cảm của cặp sao một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Cụ thể, cô nhắn nhủ gia đình: “Ba mẹ ơi, dù sao con cũng lớn rồi, nếu có biết thì bỏ qua cho con. Con có người yêu rồi”.

Nữ ca sĩ không nói đích danh người yêu là ai. Thế nhưng khi Orange giới thiệu về ca khúc Lội ngược dòng do Wokeup sản xuất, em xinh Muội hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không. Có gì dan díu không”, Orange trả lời: “Dan díu gì, người ta công khai rồi”. Sau đó, nữ ca sĩ chủ động nhắc tên Wokeup và cảm ơn nhà sản xuất này vì đã giúp cô sản xuất ca khúc mới cho chung kết Em xinh “say hi”.

Lần đầu kết hợp của Orange và Wokeup

Vừa qua, Wokeup tung ra album mới mang tên Wokeupat4am gồm 7 track nhạc với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ như Phương Ly, Andree Right Hand, RHYDER, Coolkid, GreyD… Orange đương nhiên không thể vắng mặt trong dự án này. Nữ ca sĩ cũng xuất hiện ở buổi ra mắt album tại TP.HCM.

Trong tiếng reo hò của đám đông, Wokeup gọi nữ ca sĩ là “người đặc biệt”. Sau đó, giọng ca sinh năm 1997 lên sân khấu chia sẻ về lần kết hợp đầu tiên của hai người.

Theo Orange, cô là người rất nghiêm khắc với bản thân, thường tự trách khi mắc lỗi gì đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc chung, Wokeup luôn động viên, tạo sự thoải mái giúp cô tự tin hơn vào bản thân cũng như gì mình đang làm.

Hai người hợp tác trong ca khúc Cháy máy. Sản phẩm này mang màu sắc hip hop Y2K - thế mạnh của Wokeup đã được anh thực hiện thành công ở nhiều dự án. Âm nhạc hip hop bắt tai, tiết tấu vừa đủ với beat nhạc được triển khai thú vị mới mẻ. Trong khi đó, Orange tiếp tục thể hiện chất giọng có màu sắc riêng biệt, ấm áp, vang sáng.

Tuy nhiên, dường như chuyện tình cảm của 2 nghệ sĩ đã lấn át yếu tố âm nhạc nên ca khúc này chưa viral nhiều trên mạng xã hội. Trên một nền tảng nghe nhạc, bài hát đạt hơn 3.500 lượt nghe. Con số này khá khiêm tốn so với sức nóng của cặp sao hiện tại.

Bên cạnh đó, một phần lý do khiến ca khúc chưa đạt thành tích như mong đợi có thể là tiết tấu Cháy máy đều đều thiếu một đoạn cao trào. Giọng hát của Orange đẹp, cách xử lý thông minh, kỹ thuật tốt nhưng màu giọng dường như không ăn nhập, hòa hợp với beat nhạc hip hop.

Những sản phẩm còn lại trong album được sắp xếp liền mạch như một hành trình cảm xúc, thể hiện sự biến hóa trong cách tiếp cận và tư duy âm nhạc của Wokeup. Trong đó, 4 track nhạc chính lột tả 4 màu sắc khác nhau. Riêng ca khúc Quá khứ kia của anh quy tụ đông nghệ sĩ nhất gồm Andree Right Hand, RHYDER, CoolKid và Young Ban được làm mới từ hit Where U At.

Khác với phiên bản cũ từng gắn liền với Andree Right Hand và JC Hưng, phiên bản mới được khoác lên “tấm áo mới” với màu sắc hiphop drill.