Em gái Trấn Thành gặp sự cố khi 'đi bão' cùng Pháp Kiều

Uyển Ân chia sẻ cùng Pháp Kiều ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 nhưng gặp sự cố xe hết xăng.

Tối 18/12, Uyển Ân và Pháp Kiều đi xe máy, hòa vào dòng người “đi bão” ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Cả 2 mang theo lá cờ đỏ sao vàng, không ngừng reo hò phấn khích “Việt Nam vô địch”.

Tuy nhiên, theo Uyển Ân chia sẻ, 2 nghệ sĩ gặp sự cố là xe hết xăng. Do đó, họ phải dắt bộ một đoạn đường. Có lịch biểu diễn vào 20/12 nhưng Pháp Kiều vẫn thức xuyên đêm để cùng mọi người tận hưởng không khí hân hoan, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

Bên cạnh đó, ca sĩ Erik, Anh Tú, diễn viên Kim Tuyến... cũng xuống phố để hòa vào ngày vui của Việt Nam. Kim Tuyến chia sẻ đây là một đêm tuyệt vời, tự hào về bóng đá nước nhà, ý chí của các cầu thủ U22.

Pháp Kiều và Uyển Ân mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Tối 18/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33. Chiến thắng này làm bùng nổ cảm xúc tự hào của hàng triệu khán giả Việt. Rất nhiều sao Việt cũng theo dõi từng diễn biến của trận đấu và chia sẻ niềm vui, sự tự hào trước chức vô địch của đội tuyển.

Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh tụ tập cùng một nhóm người để theo dõi trận đấu tại địa điểm xem bóng đá công cộng. Trước chiến thắng của U22 Việt Nam, nhạc sĩ xúc động viết: "Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hóa phi thường. Thua trước 2-0 nhưng hiệp 2 gỡ hòa 2-2 và chốt hạ một bàn ngay hiệp phụ. Không còn gì tuyệt vời hơn”.

Ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ niềm tự hào sau chiến thắng của đội nhà: “Cảm ơn Thái Lan đã tạo kịch tính, thắng 3-2 mới thấy các chiến binh Việt Nam bản lĩnh cỡ nào. Vươn vai Việt Nam”.

Mạc Văn Khoa không giấu được sự phấn khởi khi nhắc đến chiến thắng trên đất Thái Lan. “Một tấm HCV trên đất Thái! Một màn lội ngược dòng nức lòng người hâm mộ! Đứng thẳng, hiên ngang mang HCV về thôi”, anh viết trên trang cá nhân.