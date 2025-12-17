Hôn nhân của Lý Liên Kiệt trục trặc?

Mới đây một nguồn tin tiết lộ thông tin khi Lý Liên Kiệt nằm viện, vợ ông chỉ tới thăm 15 phút. Điều đó làm dấy lên nghi vấn 2 người rạn nứt.

China Times ngày 17/12 đưa tin về Lý Liên Kiệt với tiêu đề: “Liệu hôn nhân của Lý Liên Kiệt có đang gặp trục trặc. Có thông tin vợ ông đến thăm tại bệnh viện nhưng chỉ ở lại khoảng 15 phút”.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngôi sao võ thuật 62 tuổi gần đây phẫu thuật khối u lành tính ở cổ. May mắn, ông hồi phục tốt và sức khỏe hiện ổn định. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây cho biết cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm của ông với vợ đang gặp trục trặc. Việc này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc.

Lý Liên Kiệt bên vợ và 2 con gái. Ảnh: China Times.

Lý do là một tài khoản mạng tiết lộ khi ngôi sao họ Lý phẫu thuật điều trị cường giáp cách đây vài năm và phải nhập viện nhiều lần, vợ ông Lợi Trí chỉ đến thăm 15 phút mỗi ngày. Nguồn tin này tiết lộ ông chủ yếu được chăm sóc bởi các nhân viên điều dưỡng.

Khi tin tức này được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức bàn tán và đặt nghi vấn về hôn nhân của cặp sao. Tuy nhiên, một số khác cho rằng các phòng bệnh VIP thường có quy định hạn chế thời gian thăm nom của gia đình. Do đó, nghi vấn hôn nhân của 2 ngôi sao rạn nứt được cho là vô căn cứ.

Đặc biệt, cách đây không lâu, bà Trần Lam - vợ của đạo diễn nổi tiếng Hướng Hoa Cường - tiết lộ trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng Lý Liên Kiệt hứa dành toàn bộ thu nhập của mình cho vợ kể từ khi bắt đầu theo đuổi bà.

Suốt nhiều năm qua, ngôi sao võ thuật luôn tận tuỵ với gia đình. Ngay cả chi phí sinh hoạt hàng ngày và các vấn đề tài chính của ông cũng do Lợi Trí quản lý. Ngôi sao võ thuật thậm chí không mang theo ví hay thẻ tín dụng.

Bà Trần Lam còn cho biết thêm vào năm 1992, khi khoản đầu tư bất động sản của Lợi Trí thất bại, dẫn đến khoản lỗ lớn, chính ngôi sao họ Lý chủ động ký hợp đồng với một công ty để sản xuất 6 bộ phim trong vòng hai năm và nhận được khoản tiền ứng trước 72 triệu HKD để giúp vợ trả nợ. Bà Trần Lam nói việc này đã trở thành chìa khóa quan trọng để xây dựng lòng tin giữa vợ chồng ngôi sao võ thuật.