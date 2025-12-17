Chuyện gì đang xảy ra với Dương Domic

Những ồn ào thời gian qua, từ chuyện tình cảm với Linh Ka tới thái độ được cho là thiếu chuyên nghiệp ở chung kết Anh trai "say hi" dường như ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Dương Domic.

Thời gian qua, Dương Domic liên tục vướng ồn ào. Từ chuyện hẹn hò Linh Ka tới gần đây là thái độ được cho nhận xét thiếu chuyên nghiệp trong chung kết Anh trai “say hi”. Bên cạnh đó, sản phẩm âm nhạc được nam ca sĩ phát hành ngay sau tin đồn hẹn hò cũng không đạt hiệu ứng bùng nổ như mong đợi.

Việc đó khiến không ít khán giả đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với nam ca sĩ này.

Hàng loạt tranh cãi nổ ra

Những tháng cuối năm 2024, Dương Domic - nam ca sĩ nổi lên mạnh mẽ từ chương trình Anh trai "say hi" mùa đầu tiên - liên tục vướng vào các tranh cãi. Đầu tiên là nghi vấn hẹn hò với hotgirl Linh Ka khiến không ít người hâm mộ thông báo dừng ủng hộ nam ca sĩ này.

Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2024, khi cư dân mạng phát hiện 2 người thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, sử dụng trang phục và phụ kiện được cho là đồ đôi. Đỉnh điểm là bài đăng trên fanpage chính thức của nam ca sĩ Mất kết nối với nội dung "Yêu Ka Hát nên mọi người đặt biệt danh là KH".

Nhiều người hiểu "Ka" ám chỉ Linh Ka, khiến tin đồn tình cảm giữa 2 người bùng nổ. Tuy nhiên, ê-kíp anh trai này nhanh chóng giải thích đây chỉ là cách chơi chữ, trong đó "K" và "H" lấy từ cụm "Bống Khờ" - biệt danh fan đặt cho anh. Do bài đăng gây hiểu lầm và nhận nhiều bình luận tiêu cực, ê-kíp quyết định gỡ bỏ.

Giọng ca sinh năm 2000 vướng nhiều sóng gió trong thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Đến tháng 11/2024, hình ảnh được cho là Dương Domic và Linh Ka đi chơi đêm khuya lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Dù chỉ chụp từ phía sau, bức ảnh này khiến dư luận xôn xao và kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào trang cá nhân của Linh Ka.

Chưa dừng lại ở đó, gân đây loạt ảnh cặp đôi sánh đôi tại Pháp được chia sẻ chóng mặt. Trong ảnh, Dương Domic mặc áo sweater phối quần jeans, đội mũ và đeo kính râm. Linh Ka xuất hiện bên cạnh với set đồ denim yếm, tóc nhuộm vàng xõa tự nhiên. Những hình ảnh này càng củng cố nghi vấn hai người đang hẹn hò.

Điều khiến dư luận phản ứng gay gắt là việc cả 2 liên tục lộ dấu hiệu tình cảm nhưng luôn giữ thái độ phủ nhận hoặc im lặng. Nhiều khán giả cho rằng cách hành xử này thiếu trung thực và chân thành với người hâm mộ. Một bộ phận fan khác lại khó chấp nhận việc thần tượng có bạn gái, dẫn đến những bình luận tiêu cực.

Giữa lúc tin đồn tình ái chưa nguôi, nam ca sĩ mới đây tiếp tục bị réo tên vì hành động tại đêm chung kết Anh trai "say hi" mùa 2. Khi lên sân khấu trao giải, nam ca sĩ liên tục nhai kẹo cao su kèm dáng đi bị nhận xét ngông nghênh. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, nhận về nhiều chỉ trích vì thiếu lịch sự và không phù hợp với không khí trang trọng của lễ trao giải.

Trước những tranh cãi thời gian qua, nam ca sĩ giữ im lặng thay vì nhanh chóng giải thích. Và dường như những lùm xùm này ít nhiều ảnh hưởng đến sản phẩm âm nhạc mới của anh.

Dương Domic giảm nhiệt?

Trước đó, Dương Domic là một trong những anh trai bứt phá nhất sau Anh trai “say hi” mùa 1. Anh có ca khúc Mất kết nối gây sốt với hơn 128 triệu lượt xem sau khoảng 1 năm phát hành. Bài hát lan truyền khắp các nền tảng và được sử dụng làm nhạc nền cho rất nhiều video trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cũng thu hút thành công lượng fan đông đảo.

Sản phẩm mới của Dương Domic có lượt xem khiêm tốn. Ảnh: FBNV.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục có sản phẩm thành công mang tên Không thời gian. Vẫn với phong cách đặc trưng là âm nhạc bắt tai, Không thời gian nhanh chóng nhận được thành tích tốt. Bài hát thu hút hơn 1 triệu lượt nghe trên Spotify sau ít ngày ra mắt và 3,9 triệu lượt xem trên YouTube. Sau 2 tháng, sản phẩm đạt 12 triệu lượt xem .

Nếu như trước đây, anh sở hữu loạt hit thì ca khúc mới nhất mang tên Nhungnhungnhung chỉ đạt khoảng 312.000 lượt xem sau 9 ngày phát hành - con số khiêm tốn so với kỳ vọng.

Tổng thể sản phẩm vui tươi, trẻ trung với hình ảnh nhiều màu sắc, âm nhạc có tiết tấu nhanh. Tuy nhiên, bài hát thiếu ấn tượng, đặc biệt phần của Dương Domic. Thời lượng xuất hiện của anh không quá nhiều khi kết hợp Quờ, đặc biệt cách xử lý cũng được cho là nhạt nhòa, thiếu dấu ấn riêng.

Từ một trong những "anh trai" bứt phá nhất sau mùa 1 Anh trai "say hi", với lượng fan đông đảo và các sản phẩm lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, Dương Domic dường như đang đối mặt với giai đoạn khó khăn.

312.000 lượt xem sau 9 ngày phát hành có thể không nhỏ với những ca sĩ mới nhưng với Dương Domic - một giọng ca đang hot và có lượng fan đông - con số gây lo ngại.

Không ít khán giả đặt câu hỏi liệu có phải ồn ào thời gian qua, đặc biệt chuyện tình cảm với Linh Ka đã ảnh hưởng tới địa vị của Dương Domic hay đơn giản bài hát không nổi tiếng chỉ vì âm nhạc chưa chạm tới số đông khán giả.