Nhóm nhạc nữ Nhật Bản bị tấn công

Vụ tấn công từ người đàn ông 30 tuổi đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại sự kiện của nhóm nhạc HKT48 và Hey! Say! JUMP. Hai người bị thương sau sự việc.

Ngày 15/12, tờ Zakzak đưa tin một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đâm chém ở Fukuoka, khiến một nhân viên của nhóm nhạc HKT48 và một khán giả tham dự concert Hey! Say! JUMP bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra gần lối vào dành cho nhân viên ở tầng một của khu thương mại BOSS E-ZO FUKUOKA, nằm gần Mizuho PayPay Dome, sân nhà của đội bóng chày chuyên nghiệp SoftBank.

Cùng ngày, công ty quản lý của HKT48 đưa ra thông báo thông qua tài khoản chính thức. Theo đó, nhóm nhạc tới BOSS E-ZO FUKUOKA để tổ chức sự kiện 17LIVE HKT48 Theater vào khoảng 17h ngày 14/12. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã dùng dao tấn công nhân viên của nhóm nhạc.

Sự kiện của HKT48 bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Ảnh: Zakzak.

“Một trong những nhân viên nam của chúng tôi đã bị thương trong vụ việc này, nhưng hiện anh ấy được điều trị tại bệnh viện và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Để đối phó với sự cố này, chúng tôi sẽ thảo luận với đội ngũ quản lý để tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho thành viên và nhân viên”, công ty thông báo.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có tới hai sự kiện diễn ra nên trung tâm thương mại rất đông người. Ngoài sự kiện của HKT48 còn có hoạt động của nhóm nam Hey! Say! JUMP. Do đó, vụ việc đã gây ra tình trạng hỗn loạn tạm thời. Do nghi phạm khi đó vẫn lẩn trốn nên cảnh sát bật cảnh báo báo động cao, phong tỏa khu vực và tiến hành truy lùng.

Tới 15/12, cảnh sát tỉnh Fukuoka xác nhận đã bắt giữ Naoya Yamaguchi, 30 tuổi, thất nghiệp và đang điều tra nghi phạm về tội cố ý giết người.

Do sự cố xảy ra, sự kiện giao lưu trực tuyến kỷ niệm phát hành đĩa đơn thứ 19 Sleeveless Angel của HKT48, dự kiến ​​diễn ra lúc 18/12 tại cùng địa điểm, đã bị hủy bỏ khẩn cấp.

HKT48 là nhóm nhạc thần tượng nữ có trụ sở tại thành phố Fukuoka. Được thành lập vào 23/10/2011, họ là một phần của nhóm nhạc đình đám AKB48. Công ty quản lý và đại diện của nhóm là Mercury.