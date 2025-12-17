Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Video chưa từng tiết lộ của Khởi My, Kelvin Khánh

  • Thứ tư, 17/12/2025 17:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khởi My và Kelvin Khánh đã có 8 năm bên nhau. Hai người sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Khởi My chia sẻ video ghi lại hậu trường chụp ảnh cưới cách đây nhiều năm của cô với Kelvin Khánh. Theo nữ ca sĩ, loạt ảnh được chụp bởi ê-kíp Hàn Quốc. Trong video, giọng ca Từ ngày anh xa mặc váy cưới dáng truyền thống đơn giản. Trong khi đó, Kelvin Khánh mặc vest kẻ.

Khoi My anh 1

Hai ca sĩ vừa kỷ niệm 8 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng hậu trường chụp ảnh cưới của cặp sao giống quay MV. Thậm chí, nữ ca sĩ 35 tuổi phản hồi: “Này hỏi thật, giống MV lắm hả mọi người”. Cô kể thêm quá trình chụp hình rất sống động và hài hước khi cả hai đều thoải mái vui đùa với nhau.

Hai nghệ sĩ đã có nhiều năm bên nhau. Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày về chung một nhà, giọng ca sinh năm 1990 đăng tải bức thư viết tay. Cô chia sẻ thêm: "Trong khi anh em nhắn tin chúc mừng ngày kỷ niệm, hai đứa lại đang chơi game. Một lần nữa, cảm ơn thật nhiều".

Hôi tháng 10, nữ ca sĩ vướng tin mang bầu. Tuy nhiên, cô phủ nhận bằng cách đăng ảnh trong trang phục ôm sát kèm chia sẻ: “Ai đồn bầu hoài vậy. Này là bầu cua, cá tới Tết luôn”.

Những năm gần đây, 2 nghệ sĩ rất im ắng. Về phía Khởi My, cô thỉnh thoảng đi diễn và livestream chơi game hoặc giao lưu với người hâm mộ. Các dự án âm nhạc được cô tung ra bất ngờ, không hề quảng bá.

Hai ca sĩ quen nhau khi đóng chung MV Gửi cho anh phát hành năm 2013. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Cặp đôi vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm nhưng đều phủ nhận. Nhiều lần được hỏi về mối quan hệ với đối phương, Khởi My và Kelvin Khánh đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tới 2017, hai người bất ngờ thông báo tổ chức lễ ăn hỏi thông qua livestream trên trang cá nhân.

Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Sau lần hiếm hoi xuất hiện trên chương trình lớn sau nhiều năm vắng bóng đó, Khởi My lại trở về cuộc sống tĩnh lặng, khép kín, khác hẳn những ngôi sao giải trí khác.

Minh Hạo

