Kelvin Khánh và Khởi My ở hiện tại

Khởi My mới đây phủ nhận việc cô mang bầu, đồng thời giải thích lý do Kelvin Khánh ít xuất hiện trên trang cá nhân của vợ.

Mới đây, Khởi My lên tiếng giải đáp về những thắc mắc xoay quanh gia đình cô. Với những tin đồn Khởi My đang mang bầu, nữ diễn viên đăng ảnh trong trang phục ôm sát kèm chia sẻ: “Ai đồn bầu hoài vậy. Này là bầu cua, cá tới Tết luôn”.

Tiếp đó, khi có tài khoản hỏi lý do Kelvin Khánh im ắng, không có hình chụp chung với vợ, Khởi My giải thích: “Kelvin không thích lên hình bạn ơi. Tận dụng sở thích đó nên giấu làm của riêng luôn rồi nha”. Nhiều tháng qua, Khởi My không đăng ảnh chụp chung với Kelvin Khánh làm dấy lên đồn đoán.

Vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh ngày càng kín tiếng. Ảnh: FBNV.

Những năm gần đây, Khởi My rất im ắng. Cô thỉnh thoảng đi diễn và livestream chơi game hoặc giao lưu với người hâm mộ. Các dự án âm nhạc được cô tung ra bất ngờ, không hề quảng bá. Thỉnh thoảng cô lên tiếng đính chính một số vấn đề.

Hồi tháng 8, khi nhiều khán giả thắc mắc Khởi My sinh năm 1989 hay 1990, nữ ca sĩ giải thích: "Tôi sinh năm 1989, trên giấy tờ là 1990. Tôi có livestream chỉnh lại mấy lần mà anh em quên hoài, rầu ghê".

Khởi My và Kelvin Khánh quen nhau khi đóng chung MV Gửi cho anh phát hành năm 2013. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Cặp đôi vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm nhưng đều phủ nhận. Nhiều lần được hỏi về mối quan hệ với đối phương, Khởi My và Kelvin Khánh đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tới 2017, hai người bất ngờ thông báo tổ chức lễ ăn hỏi thông qua livestream trên trang cá nhân.

Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Sau lần hiếm hoi xuất hiện trên chương trình lớn sau nhiều năm vắng bóng đó, Khởi My lại trở về cuộc sống tĩnh lặng, khép kín, khác hẳn những ngôi sao giải trí khác.