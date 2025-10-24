Tăng Thanh Hà ở tuổi 39

Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ loạt ảnh mới và tâm sự việc ngoại hình thay đổi sau những lần sinh nở. Nữ diễn viên coi khuyết điểm như kiệt tác của hành trình làm mẹ.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 39, Tăng Thanh Hà có bài viết chia sẻ về ngoại hình của cô sau khi sinh con lần 3. Theo nữ diễn viên, sau khoảng 2 tháng kể từ khi sinh con, cơ thể cô trở lại bình thường, chỉ riêng tình trạng đôi mắt không cải thiện.

“Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, yêu thương và những ký ức để nhớ”, Tăng Thanh Hà viết.

Hình ảnh mới của Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV.

Theo Tăng Thanh Hà, cô học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi bằng lòng biết ơn.

“Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua. Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặng đường phía trước”, Tăng Thanh Hà chia sẻ thêm.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 rồi tổ chức lễ cưới sau đó 3 năm tại thánh đường ở Manila (Philippines). Nhiều năm qua, hai người ít xuất hiện công khai, sống kín đáo, thường xuyên du lịch để duy trì tình cảm gia đình.

Tăng Thanh Hà rút khỏi ngành giải trí, cùng ông xã phát triển công việc kinh doanh sau khi kết hôn. Họ có 3 con chung là Richard, Chloe và Mason.