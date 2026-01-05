Cuộc sống của 'Gái nhảy' Minh Thư ở tuổi 49

Ở tuổi 49, Minh Thư tận hưởng cuộc sống độc thân thoải mái. Nữ diễn viên thích tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè với phong cách thời trang táo bạo.

Ở tuổi 49, Minh Thư sống độc thân. Cô cho biết suốt nhiều năm qua có tìm hiểu một số người nhưng chưa đi đến mối quan hệ chính thức.

Cô không cảm thấy cô đơn khi dành phần lớn thời gian cho công việc. Hiện tại, Minh Thư tập trung cho công ty sản xuất MV, phim ảnh. Thời gian rảnh, cô gặp gỡ, tụ tập với bạn bè. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân bằng những bữa tiệc bên chị em thân thiết. Minh Thư bày tỏ cô thích tiệc tùng và để bản thân ăn thoải mái những gì mình thích thay vì kiêng khem nghiêm ngặt.

Hình ảnh gần đây của Minh Thư. Ảnh: FBNV.

Những năm gần đây, nữ diễn viên sống ở Mỹ bên mẹ và con gái. Minh Thư thừa nhận khi sang nước ngoài sinh sống, thu nhập từ nghệ thuật của cô không nhiều như trước. Thay vào đó, cô phát triển công việc kinh doanh.

Minh Thư chuộng những trang phục gợi cảm, quyến rũ, khoe trọn vóc dáng cân đối. Nữ diễn viên duy trì cân nặng và body đẹp nhờ chế độ tập thể dục đều đặn.

Minh Thư sinh năm 1977, tại TP.HCM, bắt đầu đóng phim từ những năm đầu thập niên 1990. Cô nổi tiếng nhất với bộ phim Gái nhảy, sau đó tham gia nhiều dự án khác như Tiếng dương cầm trong mưa, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn. Nữ diễn viên góp mặt nhiều hơn ở mảng truyền hình với các bộ phim Anh em nhà bác sĩ, Blouse trắng, Nơi chốn ta quay về, Bí mật chôn vùi...

Đầu năm 2025, thông tin Lý Hùng kết hôn với Minh Thư lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, một Fanpage chia sẻ bài viết có nội dung: “'Cô dâu’ công khai của Lý Hùng, được chia đôi tài sản. Đã có một con gái, giờ mới rõ danh tính bố ruột”. Bài viết còn kèm theo hình ảnh Minh Thư tình tứ bên Lý Hùng và tấm ảnh khác là nữ diễn viên chụp cùng con gái.

Sau đó, Minh Thư đăng ảnh chụp màn hình bài viết trên và đính chính: “Đang độc thân vui tính, ép người ta lấy chồng ngang vậy luôn hả”. Động thái của Minh Thư nhằm phủ nhận thông tin cưới Lý Hùng.

Đây không phải lần đầu tiên 2 nghệ sĩ vướng tin kết hôn. Những lần trước, khi rộ tin cưới nam tài tử, Minh Thư đều có động thái phủ nhận.