Tạm biệt Táo Quân!

Ngày 7/1, VTV xác nhận Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó là một chương trình mới với format hiện đại, trẻ trung hơn.

Nhiều năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Do đó, việc năm nay không có chương trình khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả đều tiếc nuối.

Nghệ sĩ nói về việc Táo Quân dừng lại

Liên quan đến việc Tết Nguyên đán năm nay không có Táo Quân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Cũng có năm chúng tôi làm, có năm lại không làm. Năm khác, chúng tôi thay đổi sang chương trình mới để tạo không khí khác. Hoặc, có năm chúng tôi lùi lại để các bạn trẻ thử sức và thể hiện bản thân. Do đó, năm nay khi nghe thông tin không có Táo Quân, mọi thứ không xáo trộn nhiều với chúng tôi. Tới khi nào nghe thông tin đây là năm cuối cùng của Táo Quân thì có lẽ chúng tôi mới thực sự buồn và tiếc nuối”.

Vân Dung là một trong số ít nghệ sĩ nữ đồng hành nhiều năm với Táo Quân. Ảnh: NSX.

Nghệ sĩ chia sẻ từ nay đến Tết Nguyên đán, chị bận rộn với lịch quay phim, do đó không thể tham gia các chương trình khác của đài truyền hình trong dịp lễ tết sắp tới.

Vân Dung tâm sự dàn nghệ sĩ Táo Quân mỗi lần gặp nhau đều tràn ngập những kỷ niệm đáng nhớ. “Chúng tôi cứ được gặp nhau là vui rồi. Ai nấy đều như trẻ con ấy. Chúng tôi có thể trêu chọc nhau chuyện thoại ngắn, thoại dài, mảng miếng ra sao hay dỗi nhau chuyện ai đi muộn, về sớm, ăn không chờ nhau ăn… Với dàn nghệ sĩ Táo Quân, tất cả đều là gia đình, anh chị em thân thiết của nhau.

Bởi vậy, ngay cả khi không tập luyện cho chương trình, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau. Mới đây, cả nhóm tụ tập ăn uống tại nhà anh Quốc Khánh. Anh ấy ăn cả nửa cân thịt bò với đĩa trái cây. Rồi anh còn hài hước nói mọi người đồn anh bệnh này, bệnh kia. Đấy, mọi người cứ tụ tập là gần gũi, cười đùa với nhau như trẻ con thế thôi”.

Trong khi đó, ca sĩ Minh Quân thường vào vai Thiên Lôi - chia sẻ: “Năm nay không có Táo Quân, không riêng tôi mà các anh chị em nghệ sĩ lẫn khán giả đều rất hụt hẫng. Với khán giả, Táo Quân được chiếu đêm Giao thừa đã trở thành món ăn tinh thần được mọi người mong chờ. Chưa kể, 2025 là năm có rất nhiều câu chuyện, vấn đề đời sống, xã hội. Những nội dung đó nếu được đưa lên Táo Quân có lẽ rất hay và sâu sắc. Nhưng rất tiếc khi năm nay không có chương trình”.

Theo ca sĩ Minh Quân, không có Táo Quân nên năm nay lịch trình công việc của anh trong thời gian này khá trống vắng. Nam ca sĩ nhớ lại các năm trước khi anh vừa phụ trách phần âm nhạc cho chương trình vừa đảm nhận vai Thiên Lôi, lịch tập luyện của Táo Quân thường diễn ra buổi đêm. Anh cảm thấy buồn và trống trải khi năm nay không được tiếp tục những công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Như mọi năm, trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, anh cùng các đồng nghiệp đã gặp gỡ đạo diễn và bắt đầu tập luyện. Đến một tuần sau đó, nhóm nghệ sĩ đảm nhận các vai Táo cũng bắt đầu tập.

Năm nay, ca sĩ phụ trách khâu âm nhạc và tham gia biểu diễn trong Gala cười nên có cơ hội gặp gỡ các anh chị em nghệ sĩ trong Táo Quân. Nhờ đó, anh vơi bớt nỗi buồn và tiếc nuối.

Khi được hỏi về kỷ niệm trong những năm tham gia Táo Quân, Minh Quân chia sẻ: “Năm nào tập Táo Quân, chúng tôi cũng có những kỷ niệm đáng nhớ. Mới đây, khi xem lại các hình ảnh cũ, tôi nhớ về những buổi đêm tập luyện cùng anh chị em nghệ sĩ. Ê-kíp Táo Quân thường tập từ 22h tới sáng hôm sau. Lúc nào, chúng tôi cũng được ê-kíp thực hiện chuẩn bị đồ ăn đêm. Khi là nồi cháo, lúc là bánh mì, phở. Tập kịch rất khác với tập nhạc. Đôi khi chúng tôi chỉ có một, 2 câu thoại nhưng cũng phải có mặt đầy đủ, xuyên suốt quá trình tập luyện.

Trong suốt một tháng tập như thế, chúng tôi thực sự rất gắn kết và có nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tham gia Táo Quân, anh Đỗ Thanh Hải yêu cầu tạo cho tôi tạo hình hoàn toàn khác biệt so với những Thiên Lôi trước. Và chính anh Quang Thắng là người giới thiệu rồi dẫn tôi tới nơi thiết kế ra bộ răng giả đã gắn liền với hình ảnh Thiên Lôi nhiều năm qua”.

Hành trình 22 năm của Táo Quân

Sau 22 năm phát sóng, Táo Quân trở thành một trong những chương trình truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trên sóng VTV, đồng thời ghi dấu như món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Táo Quân được xem là chương trình giải trí đắt giá của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều mùa phát sóng ghi nhận lượng người xem cao cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Các câu thoại, tình huống châm biếm và bài nhạc của dàn Táo thường xuyên được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội ngay trong và sau đêm giao thừa.

Trong mùa phát sóng gần nhất dịp Tết Nguyên đán 2025, chương trình có bước chuyển mình khi áp dụng cấu trúc mới, mở rộng dàn diễn viên và làm mới cách tiếp cận. Nội dung tiếp tục xoáy sâu vào những vấn đề thời sự nổi bật, phản ánh góc cạnh của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội thông qua lăng kính hài hước, châm biếm.

Khán giả tiếc nuối khi Tết Nguyên đán năm nay không có Táo Quân. Ảnh: NSX.

Một dấu mốc đáng chú ý khác diễn ra vào năm 2022, khi hai nhân vật quen thuộc Nam Tào và Bắc Đẩu được chuyển giao cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Duy Nam và Trung Ruồi đảm nhận 2 vai diễn từng gắn liền với Xuân Bắc và Công Lý.

Sau hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng khán giả, việc Táo Quân tạm khép lại đã để lại nhiều tiếc nuối. Không ít người bày tỏ họ thậm chí thấy mất không khí Tết khi thiếu vắng chương trình này.

“Tiếc nhỉ, vốn dĩ vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chương trình nào rồi cũng đi đến hồi kết. Nhưng khi đã trở thành thói quen thì thật khó quên. Năm nay không có Táo, thật buồn”, “Tập quen dần với việc một ngày không xa sẽ không có Táo Quân, hoặc có nhưng không còn những thế hệ Táo xưa nữa”, “Tôi nhớ có một năm cũng không có Táo Quân. Đến 20h đêm cuối năm, tôi mở tivi lên mà chẳng biết phải xem kênh nào, trống vắng lắm”, khán giả bày tỏ.

Hành trình phát sóng 22 năm của Táo Quân tạm khép lại để lại nhiều tiếc nuối nhưng cũng nhận được sự đồng tình từ một bộ phận công chúng khác. Theo họ, đây có thể là bước dừng cần thiết để truyền hình tìm kiếm những hướng đi mới, phù hợp với thị hiếu và nhịp thay đổi của đời sống đương đại.

Về lý do năm nay không có Táo Quân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ: “Khán giả đã xem Táo Quân trong nhiều năm qua rồi nên năm nay nhà đài thay thế bằng một chương trình mới để xem khán giả đón nhận như thế nào và hiệu ứng ra sao. Nhà đài thì luôn muốn mang tới khán giả những chương trình mới mẻ, thú vị và chất lượng nhất”.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ thêm là một diễn viên, chị luôn mong muốn được gặp gỡ khán giả, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán với chương trình Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần cho biết bao thế hệ khán giả. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào quyết định của nhà đài. Việc thay Táo Quân bằng một chương trình khác trong năm nay cũng nhằm mang tới những nội dung khác biệt, có làn gió mới cho khán giả.

Năm 2020, Táo Quân từng tạm dừng sau nhiều ý kiến cho rằng nội dung thiếu sự đổi mới. Khung giờ này sau đó được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập, song chương trình mới không tạo được sức hút và dấu ấn tương đương. Hiệu ứng thậm chí khá mờ nhạt.

Trước phản ứng của khán giả, Táo Quân trở lại vào năm 2021 với nỗ lực làm mới cả về kịch bản lẫn hình thức thể hiện. Nhớ lại tình huống của năm 2020, nhiều khán giả đang đặt câu hỏi liệu chương trình thay thế Táo Quân năm nay có rơi vào trường hợp tương tự.