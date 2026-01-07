Nghệ sĩ Quốc Khánh lên tiếng

Theo NSND Quốc Khánh, thông tin ông bị bệnh là không chính xác. Nghệ sĩ khẳng định ông vẫn ổn.

Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền thông tin NSND Quốc Khánh "bị ung thư phổi, hiện di căn sang xương". Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe của nghệ sĩ hiện bình thường. “Cứ lâu lâu mọi người lại cho tôi lên bàn thờ ấy mà. Nhưng tôi vẫn bình thường".

Về thông tin Táo Quân năm nay dừng lại do NSND Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục đóng vai Ngọc Hoàng, ông trả lời: “Không phải như vậy đâu. Năm nay không có Táo Quân nhưng sẽ được thay bằng một chương trình mới”.

NSND Quốc Khánh phủ nhận gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: VTV.

Ngày 7/1, VTV xác nhận Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó là một chương trình mới với format hiện đại, trẻ trung hơn. Theo nguồn tin, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhiều năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Dàn nghệ sĩ gồm Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quang Thắng, Chí Trung, Vân Dung... góp phần làm nên thành công của chương trình.

Quốc Khánh (sinh năm 1962), được biết đến nhiều nhất qua vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông còn tham gia nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ… Năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.