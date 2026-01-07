Pháo lên tiếng

Những ngày qua, chuyện tình cảm của Pháo thu hút sự chú ý. Cô được cho là đang hẹn hò rapper Richie D.ICY.

Mới đây, thông qua kênh thông báo cá nhân, Pháo chia sẻ: “Đợt gần đây, thấy khá nhiều thông tin liên quan tới mình nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của những người khác. Điều đó làm mình cảm thấy khó chịu vô cùng. Một mình Pháo sẽ không thể làm gì được, nhưng hy vọng mọi người trong đây yêu thương mình, bằng cách yêu luôn con người thật và âm nhạc của mình. Đừng quan tâm những chuyện khác”.

Bài đăng mới của Pháo được cho là nói về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV.

Nữ rapper tiếp tục: “Mình vẫn ổn và trong tháng này sẽ năng suất hơn bằng cách xuất hiện với mọi người, nên yên tâm nha”.

Đây là lần đầu nữ rapper lên tiếng kể từ khi vướng tin hẹn hò. Không nhắc đích danh ai hay sự việc nào, nhưng tâm sự của giọng ca Hai phút hơn được cho là nhắm tới chuyện tình cảm đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tối 4/1, Pháo đăng ảnh cầm một bó hoa hồng. Trong ảnh, nữ rapper mặc đầm 2 dây và lộ diện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn. Kèm theo tấm ảnh trên, Pháo để chú thích đơn giản: “Him” cùng biểu tượng trái tim màu đen. Pháo cũng khoe tấm thiệp có nội dung: “Welcome home baby, anh yêu em nhiều”.

Đáng nói, rapper Richie D.ICY nhấn thích, thậm chí chia sẻ lại bài viết trên của Pháo về trang cá nhân. Động thái đó làm dấy lên nghi vấn 2 rapper hẹn hò. Trước đó, họ từng lộ hình đi chơi với nhau. Tuy nhiên, sau khi sự việc gây xôn xao Richie D.ICY đã bỏ thích bài viết trên và ẩn khỏi trang cá nhân của anh. Hai nghệ sĩ chưa lên tiếng về thông tin này.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi”.

Trong khi đó, Richie D. ICY (tên thật Dương Minh Đức Anh), nổi lên trong giới underground với ca khúc Rolling và được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Rap Việt Mùa 3.