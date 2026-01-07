Thỏa thuận ly hôn của Nicole Kidman

Chi tiết thỏa thuận ly hôn giữa Nicole Kidman và Keith Urban vừa được hé lộ sau khi cặp sao chính thức hoàn tất thủ tục chia tay.

Theo Page Six, các tài liệu từ tòa án cho thấy Nicole Kidman và Keith Urban đã đạt được thỏa thuận cuối cùng, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài gần hai thập kỷ. Hai bên đồng ý từ bỏ toàn bộ quyền yêu cầu trợ cấp nuôi con cũng như trợ cấp vợ chồng.

Theo thỏa thuận, hai con gái chung của họ là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (15 tuổi) chủ yếu sống cùng Nicole Kidman trong 306 ngày mỗi năm. Keith Urban được quyền thăm nom các con theo lịch hai tuần một lần.

Nicole Kidman và Keith Urban bên nhau gần 20 năm rồi chia tay. Ảnh: Nicolekidman/Instagram.

Cặp đôi cũng thống nhất không có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Lý do được đưa ra là thu nhập hàng tháng được khai báo của cả hai đều vượt mức 100.000 USD , đủ để mỗi người tự đảm bảo điều kiện chăm sóc con cái.

Về tài sản, Kidman và Urban đồng thuận phân chia theo nguyên tắc mỗi bên giữ lại những gì đang đứng tên sở hữu. Các hạng mục bao gồm khoản đầu tư, tài khoản ngân hàng, đồ đạc trong nhà, thiết bị gia dụng, phương tiện di chuyển và vật dụng cá nhân. Mọi yêu cầu liên quan đến trợ cấp vợ chồng cũng được bãi bỏ. Đồng thời, mỗi người tự chi trả phí luật sư và các chi phí pháp lý phát sinh. Chưa rõ hai ngôi sao có ký kết thỏa thuận tiền hôn nhân hay không.

Mặc dù phiên điều trần được lên lịch vào 6/1, Nicole Kidman đã từ bỏ quyền xuất hiện tại tòa. Nữ diễn viên vừa trở về từ Australia vào 5/1, sau kỳ nghỉ cùng hai con gái.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Page Six xác nhận Nicole Kidman và Keith Urban ly thân sau 19 năm chung sống. Một nguồn tin tiết lộ vào thời điểm đó nữ diễn viên “không muốn chia tay và đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ”, song “đôi khi các mối quan hệ chỉ đơn giản là đi đến hồi kết”.

Ngày 30/9/2025, Kidman chính thức nộp đơn ly hôn, với lý do “những bất đồng không thể hòa giải”. Theo các nguồn tin, hai người đã sống riêng từ đầu mùa hè cùng năm.

Sau khi chia tay, Keith Urban vướng tin đồn hẹn hò với nữ guitarist Maggie Baugh. Người này thường xuyên đồng hành cùng anh trong các chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, một người bạn thân của Baugh lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm này.

Nicole Kidman và Keith Urban gặp nhau lần đầu tại một sự kiện của G’Day USA vào tháng 1/2005 và kết hôn một năm sau đó. Trước cuộc hôn nhân với Urban, Kidman là vợ của tài tử Tom Cruise trong giai đoạn 1990-2001. Hai người có hai con chung là Bella (32 tuổi) và Connor (30 tuổi).