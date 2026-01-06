Triệu Lộ Tư bị chỉ trích

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi cover ca khúc "Người đặc biệt" của cố ca sĩ Khalil Fong trong buổi livestream mới đây.

China Times đưa tin trong buổi phát sóng trực tiếp, Triệu Lộ Tư tương tác khá thoải mái với người hâm mộ. Cô dùng chai nước để bắt chước micro, tạo không khí gần gũi và mang tính giải trí. Ở phần đầu, nữ diễn viên thể hiện ca khúc Người đặc biệt với cảm xúc tương đối nhẹ nhàng, đúng tinh thần bản gốc.

Tuy nhiên, về nửa sau, cô bất ngờ thay đổi cách thể hiện, chuyển sang phong cách hát phóng đại, cường điệu hơn và có đoạn bật cười, khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng tranh cãi. Ảnh: HK01.

Những đoạn video cắt từ livestream nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh cãi gay gắt. Một bộ phận dân mạng cho rằng cách thể hiện của Triệu Lộ Tư là thiếu nghiêm túc, thậm chí bị xem là không phù hợp khi ca khúc này gắn liền với Khalil Fong - nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến và đã qua đời vào năm 2025.

Theo họ, Người đặc biệt là tác phẩm giàu cảm xúc, mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ. Vì vậy việc Triệu Lộ Tư thể hiện theo phong cách hài hước trong một buổi phát sóng trực tiếp bị coi là thiếu tôn trọng người đã khuất.

Nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện như: “Cách thể hiện bài hát không phù hợp với hoàn cảnh”, “Tại sao lại đùa cợt với bài hát của người đã khuất?” hay “Là người của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn, càng phải cân nhắc lời nói và hành động của mình”. Một số ý kiến cho rằng nghệ sĩ, đặc biệt những người có lượng người theo dõi đông đảo, cần thận trọng hơn khi xử lý các tác phẩm gắn với ký ức và cảm xúc của công chúng.

Ở chiều ngược lại, không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng mục đích của nữ diễn viên chỉ là tạo bầu không khí vui vẻ cho đêm giao thừa. Theo họ, việc nữ diễn viên thể hiện ca khúc theo cách thoải mái, hài hước không đồng nghĩa chế giễu hay thiếu tôn trọng cố nghệ sĩ Khalil Fong.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...

Những năm qua, Triệu Lộ Tư vướng vào tranh chấp với công ty quản lý, áp lực sức khỏe và tâm lý. Năm 2025, nữ diễn viên tạm dừng hoạt động vài tháng vì gặp vấn đề sức khỏe. Đến cuối năm, cô bắt đầu hoạt động trở lại và tham gia nhiều sự kiện giải trí.