Show hẹn hò Địa ngục độc thân ngập tràn cảnh táo bạo

Đoạn trailer giới thiệu mùa 5 của Địa ngục độc thân đang gây bàn tán vì ngập tràn những cảnh thân mật, táo bạo giữa các người chơi.

Mùa thứ 5 của chương trình truyền hình hẹn hò đình đám Hàn Quốc Single’s Inferno - Địa ngục độc thân chính thức tung poster và trailer. Đoạn trailer nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả toàn cầu bởi các cảnh quay táo bạo. Đoạn trailer cho thấy mùa 5 có thể là mùa nóng bỏng nhất từ trước đến nay của Địa ngục độc thân.

Trong trailer, những người chơi không ngại thể hiện cử chỉ thân mật và thẳng thắn bày tỏ tình cảm như: “Tôi nghĩ mình thực sự đang yêu rồi” hay “Tôi muốn em”. Những lời tán tỉnh như thế xuất hiện dày đặc. Đáng chú ý, trailer còn có cảnh một nam và một nữ thí sinh ngủ chung giường. Trong cảnh đó, người đàn ông thậm chí tỏ ra không hài lòng vì có sự hiện diện của máy quay.

7 người chơi đầu tiên được hé lộ ở Địa ngục độc thân. Ảnh: Netfix.

Theo dõi những hình ảnh này, dàn MC gồm Hong Jin Kyung, Lee Da Hee, Han Hae, Kyuhyun và Dex không giấu được sự kinh ngạc. Họ đồng loạt nhận xét mùa 5 “thật sự điên rồ”. Các MC cho rằng cường độ cảm xúc và mức độ hồi hộp ở mùa này được nâng lên một cấp độ mới so với các mùa trước đó.

Đoạn trailer càng gây sốc khi xuất hiện lời thoại của một người chơi nữ. Cụ thể, người này nói: “Tôi có thể rời khỏi Địa ngục độc thân với 2 người đàn ông không?” khiến các MC sững sờ.

Ba nhà sản xuất Kim Jae Won, Kim Jung Hyun và Park Suzy cho biết mùa 5 là mùa có nhiều “nhân vật chính” nhất trong lịch sử chương trình. Thay vì tập trung vào một vài gương mặt nổi bật như các mùa trước, mỗi người chơi trong mùa 5 đều có câu chuyện và hành trình cảm xúc riêng, tạo nên cấu trúc đa tuyến tương tự một bộ phim nhiều nhân vật.

MC Hong Jin Kyung nhận định điểm hấp dẫn lớn nhất của mùa này nằm ở sự thay đổi nội tâm của các thí sinh trong không gian và thời gian bị giới hạn. Lee Da Hee cho rằng việc các thí sinh sẵn sàng bộc lộ tình cảm, không còn cố giữ sự mập mờ, chính là yếu tố tạo nên sức hút.

Kyuhyun mô tả mùa 5 là “không dè dặt”. Dex cũng chia sẻ các thí sinh mùa này đều có cá tính mạnh, suy nghĩ khó đoán, giúp khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác hồi hộp khi theo dõi những lời thoại và diễn biến lãng mạn xuyên suốt chương trình.

Ra mắt lần đầu vào năm 2021, Địa ngục độc thân gây chú ý với mô-típ những người độc thân bị “mắc kẹt” trên hòn đảo biệt lập mang tên Đảo địa ngục. Chỉ khi ghép đôi thành công, họ mới có cơ hội rời đảo và tận hưởng cuộc sống tiện nghi ở Thiên đường. Trải qua 4 mùa phát sóng, chương trình liên tục tạo tiếng vang nhờ cách khai thác tâm lý, cảm xúc và các mối quan hệ mập mờ giữa những người tham gia.

Ở mùa thứ 5, chương trình trở lại với dàn người chơi được giới thiệu là táo bạo và chủ động hơn. Poster mới lần đầu hé lộ diện mạo 7 thành viên, kèm khẩu hiệu “Một trận chiến tán tỉnh xuyên biên giới”.