Tình trạng sức khỏe của NSND Quốc Khánh

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, NSND Quốc Khánh đang điều trị bệnh ở nhà. Nam nghệ sĩ tạm thời nghỉ ngơi, rời xa công việc.

Ngày 7/1, mạng xã hội xôn xao thông tin NSND Quốc Khánh gặp biến cố về sức khỏe. Đây được xem là nguyên nhân khiến anh không thể tham gia Táo Quân 2026. Trước đó các nguồn tin cũng cho biết năm nay không có Táo Quân.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, NSND Quốc Khánh gặp vấn đề về sức khỏe và đang điều trị tại nhà. Trước đó, dàn nghệ sĩ gạo cội của chương trình Táo Quân đã đến nhà thăm NSND Quốc Khánh.

NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng.

''Anh Quốc Khánh vẫn vui vẻ đón tiếp, trò chuyện với mọi người. Tinh thần anh vẫn tốt. Anh nói muốn nghỉ ngơi và tạm thời rời xa công việc", nguồn tin cho biết.

NSND Quốc Khánh gắn bó với vai Ngọc Hoàng của chương trình Táo Quân trong hơn hai thập kỷ qua. Sự vắng bóng của anh vì sự cố sức khỏe được cho là ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất Táo Quân 2026.

"Anh Quốc Khánh là nhân sự chủ chốt của chương trình, nếu thiếu vai Ngọc Hoàng thì sẽ không ra Táo Quân. Cách diễn đặc trưng của anh Quốc Khánh khó ai bắt chước nên việc thay thế vai diễn của anh ở thời điểm này gần như không thể", nguồn tin chia sẻ.

Chia sẻ với Tiền Phong, vợ chồng NSND Công Lý cho biết cảm thấy tiếc nuối khi nghe tin về Táo Quân và NSND Quốc Khánh. Nói về tình trạng sức khỏe của Quốc Khánh, NSND Công Lý cho biết anh không nắm được thông tin cụ thể.

Vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo Quân đã đưa tên tuổi Quốc Khánh đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình. Phong cách diễn dí dỏm nhưng có chiều sâu của Quốc Khánh khiến vai diễn này trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, đã gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 4 thập kỷ. Quốc Khánh tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối thập niên 1970.

Anh từng tham gia nhiều tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Người đá lạc đội hình, Cuộc chia tay tháng 6. Năm 2006, ông giành giải Cánh diều vàng cho vai diễn trong Áo lụa Hà Đông.

Nam nghệ sĩ nghỉ hưu từ năm 2022 nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia sân khấu hoặc phim truyền hình. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, NSND Quốc Khánh sống một mình tại Hà Nội. Ông không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi tiếp xúc truyền thông.