Táo Quân dừng lại sau 22 năm

VTV chính thức xác nhận dừng sản xuất Táo Quân 2026. Thay vào đó, nhà đài sẽ thực hiện chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Trên fanpage chính thức của chương trình, ê-kíp cũng nói lời tạm biệt khán giả thông qua câu nói quen thuộc của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh: "Ta tuyên bố bãi chầu". Việc chương trình hài kịch được xem như món ăn tinh thần của đông đảo thế hệ người Việt dừng sản xuất sau 22 năm, khiến công chúng tiếc nuối.

Hành trình kéo dài 22 năm của Táo Quân đi qua nhiều thăng trầm. Ở giai đoạn đỉnh cao, đây là chương trình được quan tâm và đắt giá bậc nhất trên sóng VTV. Nhiều mùa Táo Quân thu hút lượng người xem đông đảo cùng hiệu ứng tích cực. Hàng loạt câu nói, chia sẻ của các Táo trong chương trình nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Ở mùa mới nhất, phát sóng vào Tết Nguyên đán 2025, Táo Quân thay đổi theo format mới mẻ, hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều diễn viên. Chương trình đề cập đến loạt vấn đề nóng, gai góc xoay quanh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Ở mùa Táo Quân 2024, chương trình nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ê-kíp nỗ lực đổi mới nhưng tổng thể chương trình bị chê rời rạc, kém thu hút. Diễn xuất của dàn Táo Quân mới còn khá gượng, chưa đủ duyên dáng, tung hứng ăn ý như những nghệ sĩ kỳ cựu trước đó, dẫn đến khó gây cười. Nhiều người tiếc nuối khi vắng bóng những gương mặt quen thuộc, đã gắn liền Táo Quân suốt nhiều năm.

Việc chương trình nhận phản hồi kém tích cực từ khán giả khiến không ít nghệ sĩ áp lực. Thời điểm đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, diễn viên Tú Oanh bày tỏ: "Chúng tôi phải chấp nhận thôi khi đã dấn thân vào một công việc hay vai diễn nào đấy. Vai diễn dù xuất hiện 2 phút, 3 phút hay 5 phút, chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Còn sự đón nhận của khán giả là điều chúng tôi không thể lường trước". Trong khi đó, Bá Anh cho biết ở góc độ diễn viên, anh chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt vai trò và nỗ lực tận hiến cho chương trình.

Táo Quân 2023 chiếu đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm lên sóng của chương trình. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia. Những gương mặt quen thuộc gồm nghệ sĩ Xuân Bắc, Công Lý, Chí Trung, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung, Duy Nam, Trung Ruồi. Bên cạnh đó còn có Mạnh Dũng, Lý Chí Huy, Thái Sơn, Thanh Dương, Anh Đức, MC Thành Trung, ca sĩ Minh Quân, nhạc sĩ Tiến Minh, nhà thiết kế Đức Hùng. Song chương trình tiếp tục gây chia rẽ công chúng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Táo Quân 2023 thu hút, sâu cay, cũng có một bộ phận khán giả đánh giá chương trình dài dòng, lan man, khó gây cười.

Bước ngoặt phải kể đến của Táo Quân là vào năm 2022. Thời điểm đó, hai vai Nam Tào và Bắc Đẩu được chuyển giao cho các nghệ sĩ trẻ. Cặp diễn viên trẻ Duy Nam và Trung Ruồi đã thay thế Xuân Bắc và Công Lý. Sự thay đổi nhân sự mang lại "làn gió mới" cho chương trình.

Có thời điểm, Táo Quân rơi vào thế khó trước áp lực phải cân bằng tính chính luận và giải trí, giữa đội hình diễn viên cũ và mới. Vào năm 2020, Táo Quân buộc phải dừng lại một năm sau khi bị giới chuyên môn đánh giá chương trình thiếu đổi mới. Khi ấy, chương trình được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập. Trở lại vào Tết Nguyên đán 2021, Táo Quân cho thấy sự nỗ lực của ê-kíp, dàn diễn viên. Chương trình "bắt trend" mạng xã hội và bổ sung nhiều gương mặt mới nhưng vẫn bị đánh giá thiếu đột phá.

Sách về Tết Táo quân

Có nhiều văn bản, nghiên cứu chỉ ra nguồn gốc, tục lệ, cùng các nghi thức cúng Táo quân vào 23 tháng chạp hàng năm. Trong cuốn Việt Nam phong tục tập hợp các bài viết trên Đông Dương tạp chí (1915), Phan Kế Bính dành một dung lượng nhỏ nói về Tết Táo quân.

Theo đó, 23 tháng Chạp là Tết Táo quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên chầu trời. Nguyên ở trong đạo Lão Tử có nói rằng: Ngày 23 tháng Chạp thì Táo quân lên chầu trời để tâu việc thiện ác của nhân gian.