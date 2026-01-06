Hủy việc cử người đẹp Việt thi Miss Grand International All Stars

Sen Vàng đăng tải thông báo về việc không cử thí sinh tham gia Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên. Công ty cho biết sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện các dự án trong năm 2026.

Tối 6/1, công ty Sen Vàng thông báo về việc ngừng cử thí sinh tham gia Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên. Theo phía công ty, quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu cho những hoạt động sắp tới.

"Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và mong đợi của quý khán giả và hy vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng Miss Grand International All Stars trong những mùa giải tiếp theo khi các điều kiện phù hợp. Dù không trực tiếp cử đại diện tham gia mùa giải đầu tiên, Sen Vàng mong mọi người tiếp tục dành sự cổ vũ và ủng hộ cho các thí sinh sẽ góp mặt tại Miss Grand International All Stars năm nay", theo Sen Vàng.

Sen Vàng ngừng cử đại diện tham gia Miss Grand International All Stars. Ảnh: MGI.

Động thái này của Sen Vàng đang gây chú ý và được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Đây là lần đầu tiên công ty này không cử đại diện thi MGI trong nhiều năm qua.

Đại diện gần nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp MGI là Yến Nhi. Cô trượt top 20 chung cuộc.

Trong cuộc thi, cô nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến hành xử. Cô bị đánh giá có thái độ không tốt khi livestream với bà Phạm Kim Dung. Cô thường chen ngang và nói chuyện trống không với người lớn tuổi hơn mình. Ngoài ra, cô còn lộ phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùng phòng. Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng sau đó cho biết Yến Nhi thấy ân hận và mong có cơ hội sửa sai. Miss Grand Vietnam 2025 cũng lên tiếng xin lỗi.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi gây chú ý về câu chuyện vượt lên khó khăn. Được biết, gia đình của cô có nhiều khó khăn, ba làm thợ phụ hồ và mẹ bán vé số 20 năm qua. Yến Nhi là con gái duy nhất trong gia đình, cô có một anh trai và em trai.