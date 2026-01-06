Kỷ lục phim Việt 3.700 tỷ đồng liệu có bị phá vỡ?

Bước sang 2026, thị trường điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển sôi động. Song theo dự đoán của các chuyên gia, tổng doanh thu phim Việt khó có thể vượt qua cột mốc 3.700 tỷ đồng.

Điện ảnh Việt đã trải qua một năm 2025 rực rỡ, hào nhoáng. Hàng loạt dự án phim điện ảnh nối đuôi nhau ra mắt. Thậm chí, có những tháng, hơn 10 bộ phim lần lượt hiện diện ngoài rạp chiếu. Doanh thu phim cũng có bước lũy tiến đáng kinh ngạc. Tổng doanh thu phim Việt năm qua vượt cột mốc 3.700 tỷ đồng . Đây cũng là năm có số lượng dự án nhiều nhất trong khoảng một thập kỷ đổ lại (trên 50 phim). Trong đó, Mưa đỏ là dự án có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt ( 714 tỷ đồng ). Bảng tổng sắp doanh thu phim trên trăm tỷ liên tục được bổ sung qua từng tháng.

Bước sang những ngày đầu 2026, phòng vé Việt tiếp tục duy trì sự sôi động khi ba dự án đang phát hành ngoài rạp. Theo các chuyên gia, năm nay, số lượng phim trình chiếu tiếp tục đà tăng trưởng tốt. Song tổng doanh thu phim 2026 rất khó khăn để có thể vượt kỷ lục 3.700 tỷ đồng mà điện ảnh Việt 2025 đã thiết lập được.

2026 - phim Việt tiếp tục sôi động

Đường đua phim Việt 2026 đang có bước xuất phát tương đối thuận lợi. Trong ba phim Việt trình làng trong những ngày đầu năm mới, Thiên đường máu đang là tác phẩm ăn khách nhất.

Đến tối 3/1, phim ghi nhận cột mốc doanh thu hơn 60 tỷ đồng sau gần một tuần công chiếu. Số lượng suất chiếu đang cải thiện tốt theo từng ngày. Phim hiện có khoảng hơn 2.700 suất/ngày, vượt qua Avatar 3 và hai dự án nội địa khác là Nhà hai chủ và Ai thương ai mến.

Trở lại sau thất bại liên tiếp của Âm dương lộ, Sáng đèn, Hoàng Tuấn Cường chọn một chủ đề mới khi đề cập nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài gây nhức nhối.

Khai thác vấn đề thời sự, Thiên đường máu ngay khi công bố đã thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ phim cũng được Hoàng Tuấn Cường đầu tư mạnh về khâu sản xuất, truyền thông. Dàn diễn viên như Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn hay Thanh Hương là điểm sáng. Dù vậy, kịch bản của Thiên đường máu vẫn gây tiếc nuối. Hoàng Tuấn Cường tỏ ra ôm đồm, triển khai câu chuyện vụng về, nhiều lỗ hổng trong nội dung.

Phim Việt mở màn thị trường điện ảnh 2026.

Trong khi đó, Ai thương ai mến đang có mức doanh thu kém khả quan. Bộ phim thứ hai của Thu Trang khi đứng sau máy quay, hiện thu về hơn 16 tỷ đồng . Tác phẩm về đề tài gia đình nhưng lại kém sức hút trong dịp Tết Dương lịch năm nay. Đầu tư chỉn chu về bối cảnh, phục trang song Ai thương ai mến còn nhiều điểm hạn chế trong kịch bản, cách kể chuyện. Trong vai trò đạo diễn, Thu Trang vẫn bộc lộ sự vụng về. Nếu ở Nụ hôn bạc tỷ, nữ đạo diễn “đánh” vào thế mạnh của cô là hài, với cái kết bất ngờ, Ai thương ai mến nặng về yếu tố bi, nhưng lại thiếu độ sâu sắc, để có thể chạm đến cảm xúc khán giả. Với doanh thu hiện tại, phim có thể là bước lùi của Thu Trang.

Một phim Việt khác là Nhà hai chủ ảm đạm nhất về doanh thu. So với Thiên đường máu, Ai thương ai mến, bộ phim đầu tay của Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu không tạo được sự chú ý cần thiết về mặt truyền thông khi phát hành. Ngoài ra, chất lượng phim dừng lại ở mức trung bình. Do vậy, tác phẩm bị áp đảo ngoài rạp. Đến thời điểm hiện tại, phim chỉ thu hơn 12 tỷ đồng , với số lượng suất chiếu giảm mạnh.

Ngay sau cuộc đua phim Tết Dương lịch là trận đấu căng thẳng và được chờ đợi nhất năm 2026 - khi 4 dự án điện ảnh gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Mùi phở (Minh Beta), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) tham chiến.

Trong 4 dự án, Thỏ ơi tiếp tục được dự đoán là phim có doanh thu cao nhất mùa Tết Nguyên đán năm nay, do Trấn Thành vẫn là thương hiệu ở thị trường điện ảnh nhiều năm qua. Ba phim còn lại cũng có những ưu thế và cả hạn chế có thể đoán định trước. Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng đều là dự án đánh dấu bước chạm ngõ điện ảnh ở vai trò đạo diễn của Minh Beta và Trường Giang. Ê-kíp đang đẩy mạnh trong khâu truyền thông, quảng bá cho dự án. Trong khi Báu vật trời cho sở hữu bộ đôi diễn viên thực lực nhất hiện tại của điện ảnh Việt là Tuấn Trần - Phương Anh Đào.

Hàng loạt dự án điện ảnh nối tiếp nhau trình làng trong năm nay.

Ngay sau mùa Tết, một loạt phim Việt khác đã nhanh chân giữ chỗ. Đơn cử, Nhà mình đi thôi của Trần Đình Hiền. Phim dự kiến trình làng vào 26/2. Dự án quy tụ các diễn viên như Uyển Ân, nghệ sĩ Hồng Vân, Kim Xuân, Hoàng Sơn, Đoàn Thế Vinh… Tiếp đó là Tài - bộ phim điện ảnh đến từ đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Năm 2026 cũng chứng kiến một loạt phim được đầu tư lớn, có thể kể đến như Đại tiệc trăng máu 8 - Phan Gia Nhật Linh giữ vai trò đạo diễn còn Charlie Nguyễn sản xuất, với sự góp mặt của Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Đức Khuê, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê. Cùng thời điểm là bộ phim Anh hùng do Võ Thạch Thảo cầm trịch. Cả hai đều dự kiến trình làng vào dịp lễ 30/4. Nếu không có gì thay đổi, đạo diễn Lý Hải tiếp tục mang Lật mặt 9, tham gia vào cuộc đấu căng thẳng.

Bộ phim Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương, từng dời lịch công chiếu vào cuối tháng 11/2025, sẽ trở lại rạp vào năm nay. Ngoài ra, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đánh dấu sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn sau nhiều năm cũng là dự án được trông đợi. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, có sự tham gia của Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Tự Long…

Dịp cuối năm, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim của Victor Vũ cũng dự kiến phát hành. Mùa đầu tiên phát hành vào tháng 4/2025 từng giúp nam đạo diễn dắt túi gần 250 tỷ đồng .

Trông đợi ra sao về doanh thu

Ngoài những dự án điện ảnh đã công bố lịch dự kiến phát hành trong năm nay, hàng chục bộ phim khác, cũng được cho là sẽ thay nhau hiện diện ở rạp chiếu. Nếu tính về mặt số lượng, thị trường điện ảnh nội địa tiếp tục sôi động, không thua kém 2025. Song theo các chuyên gia, khả năng tổng doanh thu của phim Việt 2026 khó khăn hoặc thậm chí là không thể vượt qua cột mốc hơn 3.700 tỷ đồng so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Khánh Dương, Founder Box Office Vietnam nhận định: "Thành công về tổng doanh thu của năm 2025 đến từ bước ngoặt Mưa đỏ. Thậm chí, bộ phim chiến tranh cách mạng này chiếm 1/5 doanh thu cả năm qua. Và sự thành công của Mưa đỏ là cộng hưởng rất nhiều thứ, trong đó có yếu tố thời điểm. Nhìn vào danh sách những phim dự kiến ra rạp năm 2026, tôi chưa thấy phim nào có thể lặp lại được thành công của Mưa đỏ. Do vậy, khả năng tổng doanh thu phim năm nay khó vượt qua kỷ lục của 2025, trừ khi tạo ra được những hiện tượng văn hóa như Mưa đỏ".

Theo chuyên gia, điện ảnh Việt 2026 sẽ khó khăn để vượt đến cột mốc 3.700 tỷ đồng của 2025.

Thạc sĩ Trần Minh Ngân, giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang nhận định bức tranh thị trường phim Việt năm 2026 sẽ là một năm "tái cân bằng sau bùng nổ". Nghĩa là đà tăng của 2025 nhiều khả năng vẫn còn, nên số lượng phim có thể tiếp tục cao và vẫn sẽ có thêm nhiều phim có doanh thu trăm tỷ. Thậm chí nếu giữ được nhịp sản xuất - phát hành tốt, việc xuất hiện một vài dự án chạm mốc cao hơn cũng không phải hoàn toàn xa vời.

Tuy nhiên, điều chuyên gia lo ngại là sau thành công không tưởng về mặt doanh thu của các bộ phim, nhiều đạo diễn, nhà sản xuất sẽ vội vàng ra mắt dự án mới mà quên đi đầu tư vào chất lượng, gây thất vọng cho khán giả.

Đề cập đến những giải pháp để thị trường điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2026 và duy trì sự ổn định dài hạn, theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, cần chú trọng 4 yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất, nâng chất lượng kịch bản và đa dạng hóa dòng phim: Kịch bản vẫn là nền móng của mọi bộ phim. Việc đầu tư vào nghiên cứu thị hiếu, xây dựng câu chuyện có chiều sâu, nhân vật thuyết phục sẽ giúp tạo ra các sản phẩm chất lượng. Đồng thời, cần đa dạng hóa thể loại từ hành động, điều tra, hài, tâm lý, gia đình, hoạt hình đến lịch sử, cách mạng đáp ứng nhu cầu phong phú của khán giả và tạo sự cân bằng cho thị trường.

Thứ hai, đầu tư bài bản vào quá trình sản xuất: Chuẩn hóa từng khâu từ tiền kỳ, sản xuất đến hậu kỳ, ứng dụng công nghệ mới và tăng cường quản trị sản xuất là những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng phim Việt. Điều này không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ ba, tăng cường chiến lược truyền thông, phát hành: Truyền thông đa nền tảng, khai thác dữ liệu hành vi khán giả và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sẽ giúp phim Việt tiếp cận đúng đối tượng, tăng khả năng tạo hiệu ứng phòng vé và nâng cao vị thế trên thị trường.

Thứ tư, xây dựng môi trường thị trường minh bạch và phát triển nguồn nhân lực: Thị trường cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, phát hành, phổ biến vận hành trơn tru; việc mở rộng hệ thống rạp chiếu, thu hút thêm nhà đầu tư và thúc đẩy hợp tác công - tư là cần thiết. Song song đó, đào tạo bài bản nguồn nhân lực: biên kịch, đạo diễn, kỹ xảo, âm thanh, hậu kỳ… sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Thứ năm, khuyến khích các phim mang giá trị nghệ thuật và văn hóa song hành với phim thương mại: Một nền điện ảnh mạnh không chỉ có những phim doanh thu cao, mà còn phải có những tác phẩm góp phần gìn giữ bản sắc, tôn vinh lịch sử, lan tỏa giá trị tinh thần Việt Nam. Sự phát triển cân bằng giữa hai dòng phim này sẽ tạo ra chiều sâu và sức sống lâu dài cho thị trường.

"Nếu chúng ta giữ vững tinh thần đầu tư bài bản, nuôi dưỡng sáng tạo và tiếp tục chuyên nghiệp hóa toàn bộ quy trình, tôi tin rằng năm 2026 sẽ không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới một thị trường điện ảnh ổn định và bền vững hơn", Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh.