10 năm của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Đàm Thu Trang

  • Thứ tư, 31/12/2025 14:59 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải loạt hình ảnh bên Đàm Thu Trang và các con.

Chiều 31/12, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ loạt hình ảnh của anh và bà xã Đàm Thu Trang sau 10 năm gắn bó, đồng hành. Bộ ảnh ghi lại hành trình từ những ngày đầu họ hẹn hò, yêu, gắn kết đến khi về chung một nhà, sinh con. Vợ chồng Đàm Thu Trang dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, ngọt ngào khi đi du lịch hay đi ăn, tận hưởng khoảng thời gian bên các con.

"2016 và chuẩn bị bước vào 2026. 10 năm cùng những thăng trầm và đủ các cung bậc cảm xúc. Yêu em, vợ yêu của anh", doanh nhân chia sẻ.

quoc cuong anh 1quoc cuong anh 2quoc cuong anh 3quoc cuong anh 4

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Đàm Thu Trang sau 10 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, Đàm Thu Trang chia sẻ: "Đây là chương trình xấu khoe đẹp che". Trong khi nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng cô.

Trong 10 năm bên nhau, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường thường xuyên dùng những "lời có cánh" để gửi đến vợ vào những dịp đặc biệt. Vào cuối tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, anh cũng dành bất ngờ cho vợ bằng bó hoa lớn cùng bóng bay. Anh bày tỏ với Đàm Thu Trang: "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới vợ yêu của anh. Anh yêu em".

Vào năm 2024, doanh nhân bí mật tổ chức sinh nhật cho vợ, rồi viết thư tay bày tỏ tình cảm. Đàm Thu Trang xúc động và chia sẻ những hình ảnh trong bữa tiệc lên trang cá nhân. "Bạn chồng khuyến khích vợ đi đâu đó thư giãn vài ngày với chúng bạn, và sau đó là một pha bất ngờ. Mấy ba con tự trang trí sinh nhật đón mẹ về, yêu lắm, thương vô cùng", Đàm Thu Trang cho biết.

Nguyễn Quốc Cường - Đàm Thu Trang công khai chuyện tình cảm vào năm 2016. Họ tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1/2019. 6 tháng sau đó, họ cử hành hôn lễ tại TP.HCM.

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2023, họ hạnh phúc chào đón con thứ hai. Kể từ khi kết hôn, sinh con, người mẫu hạn chế hoạt động giải trí và xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

An Nhi

  • Đàm Thu Trang

    Người mẫu Đàm Thu Trang từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2012. Đồng thời, người đẹp Lạng Sơn còn lọt Top 6 chương trình Vietnam Next Top Model 2010 và giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010.

    • Ngày sinh: 30/11/1989
    • Nơi sinh: Lạng Sơn
    • Chiều cao: 1,76 m

