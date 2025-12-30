Khoảnh khắc hài hước của Uyển Ân và anh trai

Uyển Ân là khách mời trong tập 12 của Running Man Vietnam. Clip cô kéo áo để che vòng hai anh trai Trấn Thành ở cuối chương trình sau đó được chú ý trên các nền tảng mạng.

Xuất hiện trong tập 12, Uyển Ân ghi điểm vì sự lăn xả, tham gia nhiệt tình trong các thử thách. Cô không ngại đối đầu anh trai Trấn Thành ở trò chơi Sợi dây ký ức và cuộc chiến xé bảng tên. Uyển Ân thậm chí đạp ngã hoặc cắn tay, xé áo Trấn Thành khiến nam đạo diễn bất ngờ.

Đáng chú ý, ở những giây phút cuối cùng, Uyển Ân đã hợp lực cùng Quân A.P và Liên Bỉnh Phát để xé bảng tên Trấn Thành. Tuy nhiên, khi thấy anh trai bị lộ vòng hai trước máy quay, Uyển Ân ngay lập tức lấy tay kéo áo Trấn Thành xuống để che chắn.

Uyển Ân dùng tay kéo áo, che chắn vòng hai cho Trấn Thành.

Clip ghi lại khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ và bàn tán trên mạng xã hội. Đội ngũ biên tập của Running Man Vietnam còn chèn lại hình ảnh Diệu Nhi thể hiện biểu cảm khi nhìn vòng hai của Trấn Thành ở tập 4. "Sự khác nhau giữa em ruột và em xã hội", là dòng chú thích kèm theo.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Phải tới khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do anh trai Trấn Thành cô sản xuất, Uyển Ân mới được biết tới nhiều hơn với tư cách diễn viên. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ và mới đây là Chị ngã em nâng.