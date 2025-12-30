Người luôn bị Trấn Thành nghi ngờ

|
Là thành viên mới của đội hình Running Man Vietnam 2025, Anh Tú Atus nhanh chóng nhập cuộc và trở thành người chơi được yêu mến nhất trong mùa 3. Sau 12 tập, nam diễn viên thu hút thêm lượng fan đông nhờ vẻ ngoài điển trai, duyên dáng và phản ứng nhanh nhạy với các tình huống game.
|
Anh luôn là thành viên mà Trấn Thành nghi ngờ nhiều nhất trong nhiều tập của chương trình. Anh Tú Atus được dàn cast gọi tên là "thánh chơi dơ thế hệ mới".
|
Trong nhiều trò chơi, chồng Diệu Nhi luôn thể hiện vẻ mặt ngây thơ nhưng sau đó anh nhanh chóng "lật mặt" rồi xé bảng tên đối thủ. Không ít lần, Quang Trung, Quang Tuấn trở thành "nạn nhân" của Anh Tú Atus.
|
Đánh giá về Anh Tú Atus, Lan Ngọc cho biết: "Tú là người nảy số rất nhanh, hiểu game, rất hợp với việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Những tiểu xảo, mưu mô của Tú được phát triển qua mỗi tập phát sóng. Nên nói ai hỏi đâu là thành viên chơi dơ nhất Running Man Vietnam năm nay, không ai khác là Tú".
|
Song nam diễn viên còn gặp hạn chế về thể lực. Trong một số trò chơi đòi hỏi sức mạnh, vận động, Anh Tú bị thua cuộc trước Quang Trung, Trấn Thành hay một số khách mời. Ngoài ra, chồng Diệu Nhi cũng đối mặt với nỗi sợ độ cao.
|
Trong một vài tập đầu của Running Man Vietnam, sự xuất hiện của Diệu Nhi trong vai trò khách mời và đối trọng với Anh Tú Atus, cũng khiến khán giả thích thú. Một số màn tương tác giữa hai vợ chồng diễn viên sau đó viral trên mạng xã hội.
|
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Tú Atus cho biết: "Tính cách của tôi là điều gì tới vội vàng quá, tôi đều thể hiện một cách thành thật vô cùng. Bình thường, tôi cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần có tình huống bất ngờ, bộc phát là phản ứng khá ngu ngơ, không nảy số nhanh được. Đó là điểm yếu của tôi".
