Người luôn bị Trấn Thành nghi ngờ

Đánh giá về Anh Tú Atus, Lan Ngọc cho biết: "Tú là người nảy số rất nhanh, hiểu game, rất hợp với việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Những tiểu xảo, mưu mô của Tú được phát triển qua mỗi tập phát sóng. Nên nói ai hỏi đâu là thành viên chơi dơ nhất Running Man Vietnam năm nay, không ai khác là Tú".