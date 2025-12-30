Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Người luôn bị Trấn Thành nghi ngờ

  • Thứ ba, 30/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Anh Tú Atus luôn là nhân vật bị tình nghi nhiều nhất trong các thử thách của Running Man Vietnam. Thậm chí, nam diễn viên còn trở thành "kẻ phản diện" ở một số tập.

anh tu atus anh 1

Là thành viên mới của đội hình Running Man Vietnam 2025, Anh Tú Atus nhanh chóng nhập cuộc và trở thành người chơi được yêu mến nhất trong mùa 3. Sau 12 tập, nam diễn viên thu hút thêm lượng fan đông nhờ vẻ ngoài điển trai, duyên dáng và phản ứng nhanh nhạy với các tình huống game.

anh tu atus anh 2

Anh luôn là thành viên mà Trấn Thành nghi ngờ nhiều nhất trong nhiều tập của chương trình. Anh Tú Atus được dàn cast gọi tên là "thánh chơi dơ thế hệ mới".

anh tu atus anh 3

Trong nhiều trò chơi, chồng Diệu Nhi luôn thể hiện vẻ mặt ngây thơ nhưng sau đó anh nhanh chóng "lật mặt" rồi xé bảng tên đối thủ. Không ít lần, Quang Trung, Quang Tuấn trở thành "nạn nhân" của Anh Tú Atus.

anh tu atus anh 4

Đánh giá về Anh Tú Atus, Lan Ngọc cho biết: "Tú là người nảy số rất nhanh, hiểu game, rất hợp với việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Những tiểu xảo, mưu mô của Tú được phát triển qua mỗi tập phát sóng. Nên nói ai hỏi đâu là thành viên chơi dơ nhất Running Man Vietnam năm nay, không ai khác là Tú".

anh tu atus anh 5

Song nam diễn viên còn gặp hạn chế về thể lực. Trong một số trò chơi đòi hỏi sức mạnh, vận động, Anh Tú bị thua cuộc trước Quang Trung, Trấn Thành hay một số khách mời. Ngoài ra, chồng Diệu Nhi cũng đối mặt với nỗi sợ độ cao.

anh tu atus anh 6

Trong một vài tập đầu của Running Man Vietnam, sự xuất hiện của Diệu Nhi trong vai trò khách mời và đối trọng với Anh Tú Atus, cũng khiến khán giả thích thú. Một số màn tương tác giữa hai vợ chồng diễn viên sau đó viral trên mạng xã hội.

anh tu atus anh 7

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Tú Atus cho biết: "Tính cách của tôi là điều gì tới vội vàng quá, tôi đều thể hiện một cách thành thật vô cùng. Bình thường, tôi cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần có tình huống bất ngờ, bộc phát là phản ứng khá ngu ngơ, không nảy số nhanh được. Đó là điểm yếu của tôi".

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Huỳnh Lập hội ngộ Quang Trung sau 6 năm

Cặp nghệ sĩ vừa tái ngộ ở Running Man Vietnam sau nhiều năm. Trước đó, cả hai từng vướng tin mâu thuẫn nhưng phủ nhận.

37:2202 hôm qua

Hoa Minzy ap dao hinh anh

Hòa Minzy áp đảo

18:29 29/12/2025 18:29 29/12/2025

0

Tại giải thưởng Làn sóng xanh năm nay, Hòa Minzy và MV "Bắc Bling" hiện diện ở loạt đề cử. Giọng ca sinh năm 1995 cũng góp mặt trên đường đua Nữ ca sĩ của năm.

An Nhi

Ảnh: FBNV

anh tú atus Trấn Thành trấn thành anh tú atus running man

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý