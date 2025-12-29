Lê Dương Bảo Lâm khóc, xin lỗi Hòa Minzy

Trong fan meeting, Lê Dương Bảo Lâm nhắc lại sự cố với ê-kíp của Hòa Minzy. Nam diễn viên lên tiếng xin lỗi đàn em.

Tại fan meeting ngày thứ hai của Lê Dương Bảo Lâm ở Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Hòa Minzy bất ngờ xuất hiện và ủng hộ đàn anh.

Sau đó, cả hai có màn giao lưu trên sân khấu. Lê Dương Bảo Lâm nhắc lại sự cố với ê-kíp của Hòa Minzy trước thời điểm diễn ra chương trình. Nam diễn viên khóc và lên tiếng xin lỗi đàn em.

Nam diễn viên chia sẻ em trai của anh có hành động không phù hợp với ê-kíp của Hòa Minzy dẫn đến hai bên hiểu lầm. Sau sự việc, Lê Dương Bảo Lâm đã yêu cầu em trai xin lỗi Hòa Minzy vì khiến cô buồn.

"Anh bị áp lực với em và mọi người. Em trai anh không khéo, làm Hòa buồn. Anh thật sự biết lỗi của anh và ê-kíp. Lâm và Hòa đã chia sẻ, nói chuyện với nhau về tất mọi thứ. Nhưng lu bu quá không nói được với ê-kíp, xong truyền tai nhau dẫn đến câu chuyện khác. Chút xíu nữa là cả hai đã có chuyện luôn rồi. Anh năn nỉ Hòa Minzy tha thứ và đừng giận anh".

Sau khi nghe Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, Hòa Minzy cho biết bản thân không phải là người khó tính. Cô không bao giờ muốn những người trong ê-kíp phải chịu bất cứ hình phạt nào hay bị mất việc.

Hòa Minzy và Lê Dương Bảo Lâm từng xảy ra sự cố liên quan đến ê-kíp trước fan meeting. Ảnh: FBNV.

"Lúc anh Lâm nói, em rất sợ điều đó xảy ra. Chuyện này em chỉ lo nếu gặp một người khó tính thật sự, sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Hôm nay, em vẫn có mặt ở đây, cố gắng chuẩn bị tiết mục dành cho anh. Em cũng không suy nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra", cô chia sẻ thêm.

Fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm diễn ra trong hai ngày 27 và 28/12, quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt.

Trước đó, nam diễn viên phải liên tục đăng bài cầu cứu vì tình trạng ế vé. Một tuần đầu mở bán, diễn viên nói chỉ bán được 149 vé trong tổng hơn 1.600 vé. Đến trưa 11/12, con số được nâng lên hơn 400.

Cũng có khán giả đặt nghi vấn liệu Lê Dương Bảo Lâm có đang tạo chiêu trò tăng tương tác, nhưng theo kết quả hiển thị trên trang bán vé tới trưa 11/12, chỉ có hạng vé VVIP S1 và VVIP S2 được bán hết. Tất cả hạng vé còn lại vẫn ế ẩm.

Sự kiện được thiết kế 12 khu vực ghế ngồi với mức giá dao động từ 900.000 đồng tới 1,6 triệu đồng cùng danh sách khách mời khá đông đảo.

Theo chuyên gia, việc fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm tiêu thụ ít vé cho thấy khoảng cách lớn giữa mức độ nổi tiếng trên mạng và sức hút thực tế ở thị trường biểu diễn.

Tiến sĩ Võ Thị Diễm Trang, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho biết Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với tần suất rất dày trên mạng xã hội, khiến khán giả luôn "được xem" mà không cần bỏ chi phí. Hình ảnh cá nhân cũng không còn nhiều yếu tố bí ẩn để tạo sự tò mò. Nhóm khán giả cốt lõi của anh lại chủ yếu là học sinh, sinh viên và người trẻ ở nhiều tỉnh thành, không tập trung tại TP.HCM, càng hạn chế khả năng họ đến nhà thi đấu dự sự kiện có chi phí và thời gian di chuyển. Vì vậy, dù có độ phủ lớn, lượng người sẵn sàng chi trả và trực tiếp tham dự fan meeting vẫn không đủ để lấp đầy nhà thi đấu ở TP.HCM.