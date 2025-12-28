Sân khấu kịch ở TP.HCM đính chính vì bị lôi vào chuyện Hồng Phượng

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh tiếp tục có bài đăng thông báo về việc từ trước đến nay không tổ chức show cho Hồng Phượng.

Tối 28/12, trên fanpage chính thức, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh ở TP.HCM đăng tải thông báo về mối quan hệ với ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Theo phía sân khấu kịch, đơn vị này không có mâu thuẫn hoặc xung đột cá nhân lẫn nghệ thuật đối với Hồng Phượng và các cá nhân có liên quan.

Ca sĩ Hồng Phượng. Ảnh: FBNV.

Đơn vị khẳng định từ trước đến nay, không tham gia tổ chức biểu diễn cho nghệ sĩ Hồng Phượng. Chương trình mini show Ơn đời ơn người sắp tới của Hồng Phượng có thuê địa điểm biểu diễn tại 139 Bắc Hải, phường Hòa Hưng. Tuy nhiên, phía sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh không tham gia vào công tác tổ chức thuê mướn hoặc sắp xếp biểu diễn cho chương trình này.

Phía sân khấu mong công chúng hiểu rõ sự việc, để không gây ra thiệt hại về tài chính, tinh thần cho nghệ sĩ và nhân viên.

"Vào tháng 9/2023, có một bộ phận khán giả vô tình nhầm lẫn giữa sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh và sân khấu Thái Hoàng. Vì vậy Hoàng Thái Thanh đã bị hiểu nhầm là đơn vị tổ chức biểu diễn cho chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Phượng. Sau đó, chúng tôi hứng chịu hơn 2.000 lượt công kích vào Facebook, email, TikTok, Google và gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn thể diễn viên và nhân viên của sân khấu. Đến tháng 1/2024, Hoàng Thái Thanh một lần nữa bị công kích cũng vì lý do như trên gây tổn thất đến tình hình kinh doanh của sân khấu", theo phía sân khấu.

Hồng Phượng và Hồng Loan (con gái Vũ Linh) từng xảy ra tranh chấp quyền thừa kế căn nhà do cố nghệ sĩ để lại nên mâu thuẫn.

Cũng vì vấn đề trên, Hồng Phượng nhiều lần bị công kích. Vào năm 2024, Hồng Phượng cho biết sau khi lùm xùm xảy đến, công việc, tinh thần của cô bị ảnh hưởng. Nhiều đối tác cũng hủy bỏ việc hợp tác với nữ ca sĩ. Thu nhập của Hồng Phượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không đảm bảo tài chính để trang trải cuộc sống.

"Bây giờ, tôi mong muốn được quay trở lại với tên là Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh. Đó là niềm hãnh diện của tôi từ khi cậu còn sống đến bây giờ. Đến thời điểm này, tôi không dám ước muốn hàn gắn mối quan hệ trong gia đình", cô chia sẻ.