Con gái Diệu Hoa cưới chồng Ấn Độ

Diệu Hoa chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới của con gái diễn ra trong 3 ngày ở Ấn Độ. Con rể của cô là Ayush, kỹ sư công nghệ, hiện làm việc ở Mỹ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Diệu Hoa cho biết con gái đầu Diệu My và Ayush tổ chức lễ cưới kéo dài trong ba ngày từ 28/11 đến 30/11 ở Ấn Độ. Ngày vui của bộ đôi có sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Trong hôn lễ, Diệu My và người bạn đời diện trang phục truyền thống Ấn Độ, rạng rỡ trên lễ đường. Cả hai tiến hành các nghi thức theo phong tục, văn hóa của Ấn Độ.

Diệu My và người bạn đời trong lễ cưới ở Ấn Độ.

Diệu Hoa xúc động trong ngày vui của hai con. "Con gái xinh đẹp và yêu thương Sonali của bố mẹ. Hôm nay, bố mẹ vô cùng hạnh phúc và xúc động khi thấy con gái yêu quý của bố mẹ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Bố mẹ cũng rất vui và tự hào chào đón Ayush trở thành thành viên mới của gia đình. Chúc hai con có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều cuộc phiêu lưu mới, một cuộc sống tràn đầy yêu thương và gắn kết bền chặt. Yêu các con rất nhiều", cô nhắn nhủ hai con.

Người bạn đời của Diệu My là kỹ sư công nghệ, sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ. Anh hiện làm việc tại Mỹ. Cả hai gắn bó trong 4 năm trước khi về chung một nhà.

Ảnh cưới của đôi trẻ được thực hiện tại Hà Nội.

Theo Diệu Hoa, Diệu My và Ayush cũng tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội vào ngày 18/12. Chú rể người Ấn Độ diện áo dài truyền thống Việt Nam. Cả hai thực hiện bộ ảnh cưới tại phim trường ở Hà Nội.

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô có thể sử dụng năm thứ tiếng gồm Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp.

Năm 1992, hoa hậu gặp doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ và kết hôn một năm sau đó.

Hiện, ba con của Diệu Hoa đều sống ở Mỹ. Con gái đầu của cô là Diệu My tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông của Đại học New York (Mỹ). Sau đó, Diệu My làm việc tại một tập đoàn lớn ở New York.