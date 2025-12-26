Tấn Beo khóc trong lễ cưới con trai

Lễ cưới của Tấn Lộc diễn ra vào tối 25/12. Trong ngày vui của con trai, nghệ sĩ Tấn Beo nhiều lần khóc.

Tối 25/12, Tấn Lộc, con trai của nghệ sĩ Tấn Beo tổ chức lễ cưới với Quỳnh Anh. Ngày vui của Tấn Lộc có sự góp mặt của gia đình hai bên cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nhiều nghệ sĩ Việt như Minh Nhí, Nhật Kim Anh, Tấn Hoàng... đến chúc phúc cho đôi trẻ.

Nghệ sĩ Tấn Beo vui mừng khi gặp lại các đồng nghiệp. Ông ngồi xe lăn, khó khăn khi đi lại. Tấn Beo được người nhà dìu đỡ lúc di chuyển lên sân khấu.

Ông khóc khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của hai con. Vợ nghệ sĩ liên tục quay sang động viên chồng. Con trai nghệ sĩ cũng không kìm được xúc động.

Nghệ sĩ Tấn Beo trong lễ cưới con trai. Ảnh: @quynhtran.

Sau đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng, thay mặt Tấn Beo phát biểu tại hôn lễ của Tấn Lộc - Quỳnh Anh. "Tấn Beo xúc động không nói được. Gia đình xin cảm ơn quý vị, quan khách, bạn bè, đồng nghiệp. Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, buổi tối hạnh phúc", Tấn Hoàng chia sẻ.

Giữa năm 2023, Tấn Beo bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng rồi nhập viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nghệ sĩ vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau đó, Tấn Beo điều trị và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau khoảng một năm, sức khỏe của nghệ sĩ cải thiện.

Cách đây vài ngày, Tấn Hoàng cho biết Tấn Beo đã khỏe, tình hình không như những lời đồn trên mạng. "Ổng khỏe mà có gì đâu. Mình cứ sống tích cực, điều trị theo đúng lời dặn của bác sĩ, tinh thần thoải mái lên. Có bệnh thì trị thôi, lo lắng làm gì", Tấn Hoàng nói.