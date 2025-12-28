Con trai Thương Tín: 'Hào quang, nỗi đau, sai lầm của ba đã gác lại'

Gia đình tổ chức lễ cúng thất tuần cho nghệ sĩ Thương Tín tại chùa. Trong buổi lễ, con trai Thương Tín chia sẻ về người cha quá cố.

Ngày 28/12, lễ cúng thất tuần cho nghệ sĩ Thương Tín diễn ra tại chùa Sơn Hải (Khánh Hòa). Gia đình nghệ sĩ cùng số ít đồng nghiệp có mặt để thắp hương và tưởng nhớ ông.

Đại diện gia đình, Thanh Tùng, con trai Thương Tín gửi lời cảm ơn tới họ hàng, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã dành tình cảm cho nghệ sĩ.

Con trai và con gái Thương Tín trong lễ cúng thất. Ảnh: Tô Hiếu.

"69 năm cuộc đời, ba đã sống một kiếp người đầy biến động, từ đỉnh cao hào quang đến nốt trầm lặng lẽ ở những năm tháng cuối đời. Trong giờ phút này, qua bao sóng gió, cuối cùng ba đã về với đất mẹ, với sự che chở nơi cửa Phật. Gia đình chúng con xúc động về tình cảm mà cô chú, khán giả đã dành cho ba nhiều thập niên qua. Tình thương của mọi người là động lực lớn nhất để ba sống và cống hiến. Con xin cảm ơn các nhà hảo tâm, những người bạn và đồng nghiệp đã không rời bỏ ba trong giai đoạn bệnh tật. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn tinh thần. Cuối cùng, con cảm ơn người thân, họ hàng đã quy tụ, chăm sóc ba những ngày cuối đời", Thanh Tùng nói lời cảm tạ.

Cuối cùng, con trai Thương Tín cho biết khi ra đi, ba anh đã tìm thấy sự bình yên thật sự, "mọi hào quang, nỗi đau, sai lầm, gác lại sau cánh cửa cuộc đời".

"Con sẽ nhớ mãi người ba tài hoa, đã đóng góp rất nhiều cho điện ảnh Việt Nam", anh xúc động chia sẻ.

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Ông là người nắm giữ kỷ lục diễn xuất với gần 200 bộ phim cùng nhiều vở kịch trong sự nghiệp. Thời hoàng kim, Thương Tín có thể thu về 5,6 chỉ tới một cây vàng cho một phim.

Những năm tháng cuối đời, sức khỏe của ông giảm sút. Sau khi bị đột quỵ vào năm 2021, Thương Tín phải liên tục ra vào bệnh viện. Vài năm qua, ông về hẳn quê ở Khánh Hòa để gần người thân.

Đến ngày 8/12, nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Lễ tang Thương Tín diễn ra kín đáo, chỉ có người thân, hàng xóm và một vài đồng nghiệp đến tiễn đưa.