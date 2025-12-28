Uyển Ân đối đầu anh trai Trấn Thành

Tập 12 của Running Man Vietnam vừa lên sóng tối 27/12. Với chủ đề "Ký ức bị đánh mất", dàn cast và các khách mời sẽ lần lượt trải qua nhiều thử thách để tìm lại danh phận, giành tấm vé trở lại thời đại của họ. Các người chơi đều diện trang phục truyền thống gồm áo bà ba, khăn rằn, đội nón lá, cầm trên tay những chiếc quạt nhiều màu sắc.

Ở trò chơi mang tên "Sợi dây ký ức", Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Huỳnh Lập và Uyển Ân về cùng một đội, đối đầu trực diện với đội Trứng chín gồm Trấn Thành , Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Quân A.P và Quang Hùng MasterD.

Các người chơi tìm mọi cách để hạ gục đối thủ. Uyển Ân có màn đối đầu anh trai Trấn Thành. Cô chơi lăn xả, đạp ngã anh trai để giành ưu thế cho đội.

Nữ diễn viên thu hút với nụ cười rạng rỡ, vui vẻ và nhiều năng lượng. Nhiều màn tương tác giữa cô và Anh Tú Atus hay Quang Trung mang lại không khí tươi vui, hài hước cho khán giả.

Trấn Thành tiếp tục trở thành tâm điểm của tập 12 khi anh bị các thành viên đối thủ hợp lực để đánh bại. Nam đạo diễn bị xé áo giữa vòng vây gồm Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Uyển Ân.

Chương trình một lần nữa khiến khán giả bất ngờ với cú lật kèo cuối trận từ Robot (Lê Nhân thủ vai). Ninh Dương Lan Ngọc thực chất mang phận người hầu, trong khi Huỳnh Lập và Quang Trung mới là những phú hộ đích thực. Hình phạt nằm sấp nhận hèo dành cho nhóm chọn sai danh phận đã khép lại tập 12.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.