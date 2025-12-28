Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Uyển Ân đối đầu anh trai Trấn Thành

  • Chủ nhật, 28/12/2025 13:36 (GMT+7)
  • 13:36 28/12/2025

Uyển Ân là khách mời trong tập mới nhất của chương trình Running Man Vietnam 2025. Cô có màn đối đầu anh trai gây chú ý.

uyen an anh 1

Tập 12 của Running Man Vietnam vừa lên sóng tối 27/12. Với chủ đề "Ký ức bị đánh mất", dàn cast và các khách mời sẽ lần lượt trải qua nhiều thử thách để tìm lại danh phận, giành tấm vé trở lại thời đại của họ. Các người chơi đều diện trang phục truyền thống gồm áo bà ba, khăn rằn, đội nón lá, cầm trên tay những chiếc quạt nhiều màu sắc.
uyen an anh 2

Ngoài các thành viên cố định của dàn cast, tập 12 chào đón thêm các khách mời gồm Uyển Ân, Huỳnh Lập và Quang Hùng MasterD.

uyen an anh 3

Ở trò chơi mang tên "Sợi dây ký ức", Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Huỳnh Lập và Uyển Ân về cùng một đội, đối đầu trực diện với đội Trứng chín gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Quân A.P và Quang Hùng MasterD.

uyen an anh 4

Các người chơi tìm mọi cách để hạ gục đối thủ. Uyển Ân có màn đối đầu anh trai Trấn Thành. Cô chơi lăn xả, đạp ngã anh trai để giành ưu thế cho đội.
uyen an anh 5

Nữ diễn viên thu hút với nụ cười rạng rỡ, vui vẻ và nhiều năng lượng. Nhiều màn tương tác giữa cô và Anh Tú Atus hay Quang Trung mang lại không khí tươi vui, hài hước cho khán giả.

uyen an anh 6
Tham gia chương trình, Huỳnh Lập hội ngộ Quang Trung sau nhiều năm. Cả hai từng là đôi bạn thân lâu năm trong showbiz. Huỳnh Lập và Quang Trung gắn bó, diễn chung một nhóm kịch từ khi còn học đại học. Chính Huỳnh Lập là người phát hiện và mời Quang Trung vào nhóm kịch. Vào năm 2020, cả hai từng vướng tin mâu thuẫn. Song hai nghệ sĩ lần lượt lên tiếng phủ nhận.
uyen an anh 7

Trấn Thành tiếp tục trở thành tâm điểm của tập 12 khi anh bị các thành viên đối thủ hợp lực để đánh bại. Nam đạo diễn bị xé áo giữa vòng vây gồm Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Uyển Ân.

uyen an anh 8

Chương trình một lần nữa khiến khán giả bất ngờ với cú lật kèo cuối trận từ Robot (Lê Nhân thủ vai). Ninh Dương Lan Ngọc thực chất mang phận người hầu, trong khi Huỳnh Lập và Quang Trung mới là những phú hộ đích thực. Hình phạt nằm sấp nhận hèo dành cho nhóm chọn sai danh phận đã khép lại tập 12.

An Nhi

Ảnh: NSX

