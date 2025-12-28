Lan Ngọc sau chấn thương nghiêm trọng

|
Trong Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc là thành viên nữ duy nhất. Dù vậy, cô vẫn khiến Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát hay Anh Tú Atus lo ngại vì độ "lầy", chiêu trò và sự phản ứng nhanh nhạy với các thử thách. Ở chặng đầu tiên, cô gặp sự cố chấn thương dẫn đến phải ngồi xe lăn, không tham gia nhiều trò chơi.
Lan Ngọc bị ảnh hưởng khá nhiều về thể lực sau khi gặp chấn thương khá nghiêm trọng ở chân. Cô cho biết: "Tôi từng nghĩ mình sẽ không quay tiếp được. Nhưng tôi quyết định vẫn tham gia vì không thể thay đổi kịp kịch bản chương trình. Khi xuất hiện ra, ngồi trên xe lăn, mọi người đều bất ngờ vì không nghĩ tôi lại bị nặng như vậy. Ai cũng hỏi thăm làm tôi ngại và muốn nhanh chóng lành lại để tham gia cùng mọi người".
Sau khi trở lại, cô nỗ lực để hòa nhập vào các thử thách, nhất là ở những trò chơi đòi hỏi vận động mạnh. Trong một vài tập, Lan Ngọc phải nhờ đến sự dìu đỡ, hỗ trợ của nhiều thành viên trong dàn cast lẫn khách mời.
|Chung đội với Trấn Thành trong trò chơi bưng thau nước và đi trên thảm gai, Lan Ngọc khó khăn để vượt qua thử thách. Ở màn xé bảng tên sau đó, đạo diễn Bộ tứ báo thủ cũng phải đi chậm để bảo vệ cô khỏi các đối thủ khác. Những tập gần đây, cô bắt đầu hồi phục chấn thương và lấy lại thể lực.
Ở Running Man, Lan Ngọc được yêu mến vì sự vui vẻ, hài hước và dễ gần. Cô cũng là người kết nối các thành viên trong dàn cast lẫn khách mời. Nhiều khoảnh khắc giữa Lan Ngọc với Quang Tuấn hoặc Anh Tú Atus ở các thử thách sau đó viral trên mạng xã hội.
Người đẹp không ngại để mặt mộc khi tham gia các thử thách ngoài trời. Đánh giá về Lan Ngọc, Quân A.P cho biết đàn chị "thông minh, ma mãnh" nhưng toát ra năng lượng dễ gần. "Tôi nghĩ đây là con tướng mạnh và luôn phải đề phòng trong nhiều thử thách", nam ca sĩ chia sẻ.
Vài năm qua, Lan Ngọc chủ yếu tham gia các game show, không nhận dự án phim. Trong một sự kiện trao giải mới đây, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi hiểu khán giả thương và lo lắng nhưng không muốn vội vàng nhận dự án chưa thật sự phù hợp rồi khiến mọi người thất vọng. Tôi hy vọng khán giả và người hâm mộ sẽ hiểu. Với tôi, mỗi dự án hay kịch bản khi đến với mình đều là cái duyên và bản thân vẫn 'manifest' mỗi ngày. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ gặp được duyên lành để tái ngộ khán giả".
