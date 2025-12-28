Lan Ngọc sau chấn thương nghiêm trọng

Lan Ngọc bị ảnh hưởng khá nhiều về thể lực sau khi gặp chấn thương khá nghiêm trọng ở chân. Cô cho biết: "Tôi từng nghĩ mình sẽ không quay tiếp được. Nhưng tôi quyết định vẫn tham gia vì không thể thay đổi kịp kịch bản chương trình. Khi xuất hiện ra, ngồi trên xe lăn, mọi người đều bất ngờ vì không nghĩ tôi lại bị nặng như vậy. Ai cũng hỏi thăm làm tôi ngại và muốn nhanh chóng lành lại để tham gia cùng mọi người".