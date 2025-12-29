Huỳnh Lập hội ngộ Quang Trung sau 6 năm

Cặp nghệ sĩ vừa tái ngộ ở Running Man Vietnam sau nhiều năm. Trước đó, cả hai từng vướng tin mâu thuẫn nhưng phủ nhận.

Tập 12 Running Man Vietnam 2025 có sự tham gia của các khách mời gồm Uyển Ân, Huỳnh Lập và Quang Hùng MasterD. Đáng chú ý, Huỳnh Lập và Quang Trung tái ngộ sau nhiều năm. Trong chương trình, cả hai vui vẻ, tung hứng ăn ý.

Dự án gần nhất họ hợp tác là vào 2019. Khi đó, Quang Trung đóng phim điện ảnh Pháp sư mù của Huỳnh Lập.

Huỳnh Lập và Quang Trung hội ngộ ở Running Man Vietnam. Ảnh: FBNV.

Năm 2020, cặp nghệ sĩ từng vướng tin mâu thuẫn do không gặp gỡ hay tương tác nhiều như trước. Song thời điểm đó, Huỳnh Lập đã lên tiếng phủ nhận.

Anh nói: "Khi chưa có dự án mới, vai diễn thích hợp thì làm sao tôi mời Trung được. Hiện nay, mỗi chúng tôi đều có công việc riêng và bận rộn với kế hoạch của mình nên ít tụ tập hơn trước. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường trò chuyện, hỏi thăm nhau".

Quang Trung và Huỳnh Lập vốn là đôi bạn thân lâu năm trong showbiz. Cả hai gắn bó, diễn chung một nhóm kịch từ khi còn học đại học. Chính Huỳnh Lập là người phát hiện và mời Quang Trung vào nhóm kịch.

Quang Trung từng tâm sự Huỳnh Lập đã giúp anh thay đổi bản thân, thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti để thể hiện khả năng diễn xuất. "Ngày tôi mới vào nghề, anh Huỳnh Lập đã nâng đỡ, động viên và vực tôi dậy từ những điều tồi tệ nhất. Tôi thành công nhờ bàn tay của anh ấy. Tôi không ngại bị so sánh hoặc thậm chí nói là bản sao của anh Lập. Tôi cũng thấy điều đó đúng vì con đường sự nghiệp của tôi ảnh hưởng từ anh ấy rất nhiều", Quang Trung chia sẻ.

Những năm gần đây, Quang Trung không đóng phim. Anh chủ yếu tham gia game show. Trước Running Man Vietnam mùa 3, Quang Trung góp mặt ở chương trình Anh trai "say hi" mùa đầu tiên.

Trong khi Huỳnh Lập vừa trở lại điện ảnh với phim Nhà gia tiên. Phim cho thấy sự tâm huyết và tham vọng của Huỳnh Lập khi khám phá đề tài tâm linh, kết hợp chủ đề tình cảm gia đình vốn luôn có chỗ đứng trên màn ảnh Việt. Thế nhưng, Nhà gia tiên lại bị nhận xét mang màu sắc web-drama, thiếu chất điện ảnh, kịch bản cũng lộ sạn trong việc xây dựng, phát triển nhân vật.