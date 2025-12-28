Con dâu David Beckham gây lo lắng

Nicola Peltz vừa chia sẻ loạt ảnh trong lễ Giáng sinh bên gia đình ở Mỹ. Song vóc dáng của nữ diễn viên gầy gò hơn trước.

Trên trang cá nhân, Nicola Peltz đăng tải bộ ảnh trong dịp Giáng sinh. Cô cùng các thành viên đón lễ trong không gian ấm cúng tại nhà riêng ở Mỹ. Vợ chồng nữ diễn viên diện đồ đôi, với tông màu đỏ nổi bật. Trong một vài khoảnh khắc, Nicola Peltz ôm chồng tình tứ. Cả hai vui vẻ, rạng rỡ bên người thân.

"Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc, tràn đầy yêu thương, bình an, hạnh phúc", vợ Brooklyn chia sẻ.

Song hình ảnh mới của nữ diễn viên đang khiến người hâm mộ lo lắng. Vóc dáng của Nicola Peltz gầy và hốc hác hơn trước.

Thời gian qua, Nicola Peltz không còn liên lạc với gia đình chồng. Cô cũng đã "chặn" tài khoản mạng xã hội của các thành viên trong nhà Brooklyn.

Nicola Peltz tình tứ bên chồng trong lễ Giáng sinh.

Kể từ khi kết hôn đến nay, cô liên tục vướng ồn ào với gia đình David Beckham. Truyền thông Mỹ cho rằng mối quan hệ giữa Nicola Peltz và gia đình chồng khó hòa giải trong thời gian ngắn vì còn nhiều khúc mắc, bất mãn. Việc vợ chồng cô liên tục vắng mặt trong các sự kiện gia đình, cùng với những phát ngôn trên truyền thông, cho thấy rằng sự rạn nứt tình cảm khó có thể được hàn gắn trong một sớm một chiều.

Trong khi đó, Victoria được cho là đang trải qua "cơn ác mộng tồi tệ nhất" khi chứng kiến mối quan hệ giữa con trai cả và gia đình trở nên xa cách. Cô lo lắng và đau khổ trước tình trạng hiện tại, mong muốn cả gia đình có thể trở lại như xưa.

Nữ diễn viên gầy gò và hốc hác hơn trước.

Một số nguồn tin cho rằng Peltz sinh ra trong gia đình giàu có và được nuông chiều từ bé. Kể từ sau khi về chung một nhà với Brooklyn, cô thường xuyên bị truyền thông dòm ngó và đặt lên bàn cân với mẹ chồng, khiến cô không khỏi phiền lòng.

Thậm chí, bà xã Brooklyn còn được cho là từng lo sợ mẹ chồng sẽ "chiếm hào quang" của mình nên có xu hướng khẳng định bản thân nhiều hơn, bất chấp ý kiến của Victoria. Các trang truyền thông Mỹ cho rằng những động thái này của cô khiến mẹ chồng không hài lòng, cảm thấy thiếu được tôn trọng, từ đó nảy sinh căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai người. Đặc biệt, mâu thuẫn càng dâng cao khi Nicola ra sức lôi kéo chồng theo phe mình.