Hòa Minzy áp đảo

Tại giải thưởng Làn sóng xanh năm nay, Hòa Minzy và MV "Bắc Bling" hiện diện ở loạt đề cử. Giọng ca sinh năm 1995 cũng góp mặt trên đường đua Nữ ca sĩ của năm.

Chiều 29/12, buổi họp báo công bố các đề cử của giải thưởng Làn sóng xanh 2025 diễn ra tại TP.HCM. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức trao giải thưởng Thành tựu Làn sóng xanh cho hai ca sĩ gồm Hồng Nhung và Quang Linh.

Làn sóng xanh năm nay có 12 hạng mục giải thưởng. Trong đó, Hòa Minzy và Bắc Bling áp đảo loạt đề cử. MV 283 triệu lượt xem của nữ ca sĩ hiện diện ở các hạng mục quan trọng gồm: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm. Ngoài ra, Hòa Minzy còn góp mặt trong cuộc đua giành cúp Nữ ca sĩ/rapper của năm. Chung bảng đấu với cô là các ca sĩ Đông Nhi, Phương Mỹ Chi, Min, Văn Mai Hương.

Hòa Minzy lọt vào loạt đề cử của Làn sóng xanh năm nay. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ cũng được đề cử ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích với Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim bom tấn Mưa đỏ.

Xếp sau Bắc Bling là Mục hạ vô nhân (Soobin, Binz, NSND Huỳnh Tú) và Dù cho tận thế vẫn yêu em đến Erik. Cụ thể, Mục hạ vô nhân được đề cử ở các hạng mục: Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm. Trong khi đó, bản hit của Erik được đề cử ở các hạng mục gồm Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích và MV của năm.

Đáng chú ý, giải thưởng được khán giả mộ điệu âm nhạc quan tâm là Nam ca sĩ/rapper của năm lại không có bất kỳ nam rapper nào. 5 nam ca sĩ góp mặt trong bảng đề cử: Đức Phúc, Nguyễn Hùng, Quang Hùng MasterD, Soobin, Tùng Dương. Tương tự, ở hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm cũng không có bất kỳ nữ rapper nào.

Lý giải việc thiếu vắng rapper ở các giải thưởng quan trọng nói trên, đại diện ban tổ chức giải thích: "Năm nay, các ca sĩ có hoạt động mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu hơn. Đáng tiếc là trong hạng mục Nam/Nữ ca sĩ, rapper của năm không có rapper nào. Tuy nhiên, điều đó phần nào cũng phản ánh thị trường âm nhạc. Năm nay, các sản phẩm thuộc dòng nhạc rap không được yêu thích và có độ viral mạnh mẽ".

Hiện tượng của Làn sóng xanh năm nay là sự xuất hiện của Nguyễn Hùng - chủ nhân hai bản hit gồm Phép màu và Còn gì đẹp hơn. Thành công của hai sản phẩm này giúp nam ca sĩ được vinh danh ở 5 đề cử thuộc: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ của năm.