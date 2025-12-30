'Chị Ca Nô' gây chú ý trong Running Man

Ngoài dàn cast, diễn viên Lê Nhân - người đảm nhận vai trò dẫn chuyện trong Running Man Vietnam mùa 3 cũng là nhân vật gây chú ý sau mỗi tập phát sóng.

Running Man Vietnam mùa 3 hiện phát sóng đến tập 12. Ngoài dàn cast gồm Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P, Quang Tuấn, một thành viên khác cũng nhận được sự yêu thích của khán giả là nam diễn viên Lê Nhân - người được biết đến với biệt danh "Chị Ca Nô".

Trong chương trình, Lê Nhân đảm nhận vai trò dẫn chuyện. Anh thường xuất hiện ở những giây phút mở màn hoặc kết thúc chương trình. Trong mỗi tập, nam diễn viên thay đổi hình tượng mới, có thể là thầy giáo, luật sư, long vương... Ở tập mới nhất, anh đóng vai robot.

Lê Nhân được chú ý trong Running Man Vietnam mùa 3.

Lê Nhân không ngại diện những trang phục diêm dúa, tạo hình khác lạ để phù hợp với concept của mỗi tập. Không chỉ vậy, nam diễn viên được các thành viên trong dàn cast yêu quý bởi tính cách vui vẻ, dễ gần và hài hước. Trấn Thành hay Anh Tú Atus thường xuyên chọc ghẹo và quăng miếng với Lê Nhân để tạo ra không khí thoải mái trong chương trình.

Nhiều clip ghi lại khoảnh khắc Lê Nhân tương tác với các thành viên và khách mời của chương trình, sau đó nhận lượt xem, tương tác mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Ở tập 4, câu nói của Lê Nhân "Xin lỗi tại tôi cũng xuất hiện ít" khi giao lưu với Diệu Nhi, trở nên viral trên mạng xã hội.

Lê Nhân (sinh năm 1991) được khán giả biết đến khi tham gia nhóm hài DamTV của Huỳnh Lập. DamTV được yêu thích với những sản phẩm như Chuyện thần tiên ở xứ sở ODAM, Chầu Hoan Cua Chống, Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể... Loạt video hài này được dân mạng khen đầu tư công phu cả về hình ảnh lẫn nội dung.

Nam diễn viên được yêu quý với tính cách vui vẻ, hài hước.

DamTV được xem là bệ phóng của những cái tên như Huỳnh Lập, Lê Nhân, Xuân Tiến, Quang Trung. Sau đó, nhóm tan rã. Huỳnh Lập, Quang Trung phát triển sự nghiệp phim ảnh. Lê Nhân tham gia một số game show.

Năm 2019, Lê Nhân đóng vai Chị Ca Nô trong video chế Duyên mình lỡ của Huỳnh Lập. Từ đó đến nay, các kênh của nam diễn viên cũng lấy tên "Chị Ca Nô".

Tại tập 12 của Running Man Vietnam cũng đánh dấu màn hội ngộ của Lê Nhân - Quang Trung - Huỳnh Lập sau nhiều năm.