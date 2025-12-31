Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ahn Sung Ki bị ngừng tim

  Thứ tư, 31/12/2025 10:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ahn Sung Ki nhập viện cấp cứu vào chiều 30/12. Nam diễn viên bị ngừng tim, tình trạng nguy kịch.

Theo Nate, Artist Company, công ty quản lý của Ahn Sung Ki cho biết nam diễn viên bị ngừng tim khi đang ăn tại nhà riêng vào chiều 30/12. Sau đó, ông được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây, Ahn Sung Ki được bác sĩ thực hiện hồi sức tim phổi (CPR).

Hiện nam diễn viên điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng sức khỏe của ông nguy kịch.

Công ty quản lý cho biết: "Ahn Sung Ki đã được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện do sức khỏe đột ngột xấu đi và đang được điều trị. Chúng tôi vẫn theo dõi tình trạng bệnh và hướng điều trị từ phía đội ngũ y bác sĩ".

Ahn Sung Ki anh 1

Ahn Sung Ki chống chọi với căn bệnh ung thư máu nhiều năm qua. Ảnh: IMBC.

Nhiều năm qua, Ahn Sung Ki chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Theo các đồng nghiệp thân thiết, sức khỏe của nam diễn viên hiện rất yếu, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và mọi liên lạc đều thông qua gia đình.

Lần cuối cùng nam diễn viên tham gia sự kiện là vào tháng 9/2022. Khi đó, ông xuất hiện với gương mặt sưng tấy, giọng khàn yếu ớt, lông mày rụng gần hết. Ahn Sung Ki phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ để đi lên sân khấu.

Sinh năm 1952, Ahn Sung Ki bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 5 tuổi, trong bộ phim Twilight Train (1957). Trải qua hơn sáu thập kỷ hoạt động, ông góp mặt trong hơn 130 bộ phim, trở thành gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hàn. Ông nhận được vô số giải thưởng nghệ thuật danh giá như Rồng Xanh, Baeksang.

Nam diễn viên từng tham gia các phim như Người hầu gái, Trò chơi sự thật, Con người, không gian, thời gian và con người, Vụ án tiền giả, Kẻ săn lùng, Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy... Ông và Park Joong Hoon là một trong những cặp đôi nghệ sĩ gắn bó và có ảnh hưởng sâu rộng của điện ảnh Hàn Quốc.

An Nhi

