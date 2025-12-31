CEO của Running Man Vietnam nói về số tiền đầu tư hơn 100 tỷ

Ông Kim Guk Jin, CEO Forest Studio, đơn vị sản xuất Running Man Vietnam 2025 cho biết số tiền đầu tư chương trình rất lớn. Bởi vậy, công ty áp lực về bài toán thu hồi vốn.

Running Man Vietnam hiện đã đi gần đến chặng cuối cùng. Sau hơn hai tháng phát sóng, chương trình thu hút lượng người xem đông đảo. Ngoài việc mời dàn cast là những ngôi sao nổi tiếng đương thời như Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus..., chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, vận động viên trong vai trò khách mời.

Trở lại mùa 3, với việc đổi mới nhà sản xuất, chương trình truyền hình thực tế cũng cho thấy mức độ đầu tư lớn về bối cảnh, kỹ thuật, góc quay và kịch bản. Running Man Vietnam được ghi hình ở nhiều tỉnh, thành phố với đội ngũ nhân lực hơn 100 người, gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Kim Guk Jin, CEO Forest Studio, đơn vị sản xuất Running Man Vietnam 2025 tiết lộ mức đầu tư cho chương trình rất lớn. Dù áp lực về bài toán thu hồi vốn, ông vẫn nhận thấy đây là chi phí cần thiết trong hành trình đưa show thực tế của Việt Nam ra thế giới.

'Căng thẳng, áp lực sau mỗi tập phát sóng'

Theo CEO người Hàn Quốc, hành trình với Running Man Vietnam 2025 đối với ông và những thành viên trong ê-kíp, rất đáng nhớ và đầy kỷ niệm.

Ngoài vị trí CEO, ông còn đảm nhận vai trò creative director trong các dự án của công ty, trong đó có Running Man Vietnam. Do đó, ông Kim Guk Jin nhiều lần có mặt tại bối cảnh quay của chương trình để hỗ trợ đội ngũ biên tập cùng các nhân sự khác nhằm theo sát, định hướng, phát triển nội dung cũng như hỗ trợ nếu quá trình ghi hình phát sinh các sự việc ngoài kịch bản.

Ông Kim Guk Jin là người đứng sau Running Man Vietnam 2025.

Sau mỗi tập, ông đều lên các nền tảng mạng xã hội để đọc những bình luận, nhận xét từ người xem ở Việt Nam.

"Tôi tự mày mò, dịch lại các nội dung bình luận đó thế nào. Tất nhiên rồi, tôi đọc được cả khen, chê. Nhưng quan trọng hơn là tôi tham khảo ý kiến của khán giả để điều chỉnh kịch bản trong khâu hậu kỳ những tập kế tiếp. Chương trình có thời lượng kéo dài hơn 2 tiếng. Với những ai bỏ thời gian đó ra để xem chương trình, chúng tôi rất trân trọng. Và đội ngũ thực hiện luôn cố gắng làm sao để hai tiếng đồng hồ đó trôi qua thực sự có giá trị, ý nghĩa với người xem", ông Kim Guk Jin cho biết.

CEO của Running Man Vietnam mùa 3 nhớ lại khi những tập đầu phát sóng, ông rất hồi hộp khi không biết những phép thử về sự thay đổi trong kịch bản, dàn cast lẫn bối cảnh có thực sự phù hợp với khán giả Việt Nam không. May mắn, mỗi tập trôi qua, lượng người xem đều duy trì tốt, ổn định. Ngoài ra, nhiều chủ đề liên quan đến chương trình nhận lượng thảo luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Điều đó khiến vị CEO thở phào nhẹ nhõm.

Song sự căng thẳng vẫn đeo bám ông ở những tập tiếp theo. Lời dặn dò mà ông luôn gửi gắm đến đội ngũ sản xuất là phải cẩn trọng, kỹ lưỡng trong từng khâu, đường dây nội dung, quan trọng nhất là sự an toàn cho dàn người chơi, khách mời.

"Kịch bản của chương trình năm nay được xây dựng theo hướng storytelling (kể chuyện - PV). Đôi khi các thành viên dễ bị cuốn vào câu chuyện mà quên đi sức khỏe của họ. Trước khi bắt đầu một trò chơi, thử thách nào, chúng tôi đều phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các hạng mục. Liệu rằng trò chơi như thế này có đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ không? Họ có bị quá sức không. Sau đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Thế nhưng, có những vấn đề phát sinh đôi khi không lường trước được", CEO của Forest Studio nói.

Theo ông Kim, ê-kíp luôn phải chú trọng yếu tố an toàn trong các trò chơi.

Đúng như những lo lắng của ông Kim, sau tập đầu tiên, Lan Ngọc - thành viên nữ duy nhất của chương trình - bị chấn thương ở chân sau cú va chạm mạnh với Trấn Thành.

Lúc đó, ông Kim Guk Jin, đội ngũ sản xuất và các thành viên trong dàn cast đều lo lắng. Họ không biết liệu Lan Ngọc có tiếp tục tham gia ghi hình ở chặng tiếp theo hay không. Chương trình quyết định dừng lại một thời gian để chờ Lan Ngọc điều trị, phục hồi chấn thương.

Sau khi Lan Ngọc trở lại, đội biên tập phải điều chỉnh lại kịch bản, thay đổi một số trò chơi để cô để có thể đồng hành cùng các thành viên khác mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Với những thử thách đòi hỏi thể lực và di chuyển nhiều, ê-kíp hạn chế cho Lan Ngọc tham gia.

"Cô ấy là bóng hồng duy nhất của chương trình. Và Running Man Vietnam mùa 3 không thể thiếu Lan Ngọc được", ông nhấn mạnh.

'Số tiền đầu tư Running Man, tôi có thể làm ba phim điện ảnh'

Trước câu hỏi về thông tin cho rằng Running Man Vietnam mùa 3 có mức đầu tư, sản xuất hơn 100 tỷ đồng , CEO Forest Studio cười, nói rằng: "Khi mọi người xem chương trình, chỉ đoán được số tiền đầu tư này thôi à. Hơi buồn đấy. Tôi đùa thôi. Nhưng thực sự chi phí đầu tư rất lớn. Chia sẻ con số cụ thể thì không hay lắm. Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng với mức chi phí đầu tư, sản xuất cho chương trình, chúng tôi có thể làm được ba phim điện ảnh. Từ khi xây dựng kịch bản, khâu tiền kỳ, chúng tôi cũng phải chuẩn bị hơn một năm trước. Tiếp đó, dự án bắt đầu chạy, nhiều chi phí phát sinh. Một năm kéo dài, chi phí bám trụ trong thời gian ấy, con số không hề nhỏ. Quan trọng nhất là sự đầu tư công sức, tâm huyết dồn vào rất nhiều. Sự hết mình của nghệ sĩ nữa".

Bài toán thu hồi vốn sau Running Man Vietnam khiến ông Kim áp lực. Song ông cho rằng trong vai trò của một CEO và người làm kinh doanh, việc phải bỏ ra khoản tiền lớn ở thời gian đầu tư ban đầu là cần thiết. Hơn thế, bản thân ông nhận thấy tiềm năng và khả năng phát triển của thị trường sản xuất show thực tế ở Việt Nam.

"Việc đưa show thực tế của Việt Nam ra thế giới không phải là giấc mơ. Đó là điều có thể trở thành hiện thực nên chúng tôi quyết định bắt tay vào làm. Đội ngũ nhân sự của Việt Nam cũng rất giỏi", ông Kim khẳng định.

CEO người Hàn Quốc tiết lộ số tiền bỏ ra đầu tư, sản xuất Running Man Vietnam, họ có thể làm được 3 phim điện ảnh.

Sau mùa 3, thắc mắc tiếp theo là Forest Studio có thực hiện mùa tiếp theo không, câu trả lời từ phía vị CEO Hàn Quốc là: "Tôi chưa thể nói trước được điều gì".

Nhìn nhận về cuộc đấu cũng như sự bùng nổ game show Việt thời gian qua, ông Kim Guk Jin đánh giá thẳng thắn ngay từ đầu, công ty không định hướng phát triển theo hướng cạnh tranh với những "ông lớn" khác trong ngành sản xuất show hiện tại.

"Các công ty sản xuất show ở Việt Nam đã xây dựng được bề dày tốt. Chúng tôi không cần cạnh tranh. Công ty chỉ làm những gì thấy hay và tốt nhất có thể. Đó là tính tiên phong. Trong quá trình phát triển ngành này ở Việt Nam, tôi nhận thấy thị trường sản xuất show, nội dung tại đây rất tiềm năng và có thể vươn xa ra một số quốc gia lân cận, trong đó có các nước Đông Nam Á. Đó cũng là định hướng trong tương lai gần của chúng tôi", ông khẳng định.