Oanh Kiều công khai bạn trai ở tuổi 36

Trước thềm năm mới, diễn viên Oanh Kiều chia sẻ loạt khoảnh khắc bên người yêu. Đây là lần hiếm hoi cô công khai có bạn trai ở tuổi 36.

Tối 31/12, diễn viên Oanh Kiều công khai hình ảnh bạn trai. Cả hai diện trang phục giản dị, chờ đón Giao thừa bên bãi biển. Oanh Kiều rạng rỡ, ôm lấy người yêu. "Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Chúc mừng năm mới 2026", nữ diễn viên chia sẻ.

Song cô vẫn giấu kín danh tính nửa kia. Cô chỉ đăng tải các góc chụp người yêu từ phía sau.

Đây là lần hiếm hoi Oanh Kiều chia sẻ chuyện tình cảm. Nhiều năm qua, nữ diễn viên kín tiếng về đời tư.

Diễn viên Oanh Kiều công khai có bạn trai ở tuổi 36. Ảnh: FBNV.

Dưới bài đăng của Oanh Kiều, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cô. Ngoài ra, họ mong nữ diễn viên sớm công khai hình ảnh người yêu.

Vào năm 2019, Oanh Kiều từng chia sẻ vừa kết thúc mối tình kéo dài 5 năm. Sau khi chia tay, cô trải qua thời gian dài suy sụp và khó khăn để vực dậy.

"Một năm đầu, tôi bị dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung, trầm cảm và khóc. Ngày nào không đi làm, tôi cũng mặc đồ đẹp, trang điểm ra cà phê ngồi một mình chỉ để thấy người qua lại. Tôi không dám ở nhà một mình. Tôi chọn cách ra đi im lặng và không đòi hỏi gì vì không muốn tình cảm hết mà còn đôi co, cãi nhau, tranh giành tài sản. Sự tranh cãi xảy ra chắc gì tôi đã lấy được gì mà còn mất hết kỷ niệm đẹp của 5 năm bên nhau", cô cho biết.

Oanh Kiều sinh năm 1989, học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Song chỉ đến khi tham gia phim truyền hình Bán chồng, Tiếng sét trong mưa, tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả biết tới.

Nữ diễn viên quê Lâm Đồng cũng tự nhận bản thân thiếu tham vọng và quyết tâm cao khi theo đuổi nghề diễn. Cô kể ngay khi học năm thứ ba của đại học đã có vai diễn đầu tiên. Đến khi ra trường, cô liên tiếp nhận được các vai chính, thứ chính trong các bộ phim truyền hình.

Oanh Kiều tâm sự: "Tôi cảm thấy có phim làm liên tục là may mắn rồi. Tôi không biết rằng theo nghệ thuật cần phải thể hiện nhiều hơn thế. Bây giờ, tôi bắt đầu học cách thay đổi bản thân".