Trường Giang, Nhã Phương và dàn sao quây quần đón năm mới 2026

Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng. Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000). Ngày sinh: 26/02/1979

26/02/1979 Chiều cao: 1.71 m

1.71 m Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ... Zing Mp3Youtube

Trần Thị Nhã Phương Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,... Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ngày sinh: 10/06/1990

10/06/1990 Chiều cao: 1.63 m

1.63 m Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...