Trường Giang, Nhã Phương và dàn sao quây quần đón năm mới 2026

  • Thứ tư, 31/12/2025 22:17 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trường Giang và Nhã Phương quây quần bên gia đình chờ thời khắc Giao thừa. Trong khi đó, gia đình Lê Phương đang có mặt ở Đà Lạt để đón năm mới.

truong giang anh 1truong giang anh 2

Trước thềm Giao thừa, Trường Giang đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên Nhã Phương. Hai vợ chồng diện đồ đông, trong không gian ấm cúng. Trường Giang chia sẻ khi nhìn lại hành trình vừa qua, điều vợ chồng anh nhận được không phải ánh hào quang sân khấu hay những giải thưởng lấp lánh, mà chính là sự hiện diện ấm áp của mọi người trong từng khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời. Giữa tháng 1/2026, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sẽ chào đón thiên thần nhỏ thứ ba. "Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương", nam diễn viên bày tỏ.

truong giang anh 3truong giang anh 4
Dịp Tết Dương lịch năm nay, diễn viên Lê Phương đưa cả gia đình nghỉ dưỡng ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Các thành viên đang ở bên cạnh nhau để chờ đón thời khắc Giao thừa. "Đêm nay đón Giao thừa rồi. 2026, chúc tất cả thật nhiều phúc lộc, may mắn, bình an", nữ diễn viên gửi lời chúc tới đồng nghiệp, khán giả.
truong giang anh 5truong giang anh 6

Huy Trần và Ngô Thanh Vân chờ đón Giao thừa tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm TP.HCM. Hai vợ chồng thưởng thức các món ăn theo phong cách châu Á. Huy Trần cho biết đây là món quà thưởng cho "mẹ bỉm xuất sắc nhất thế giới".

truong giang anh 7

2025 với Thái Trinh là một năm đặc biệt. Nữ ca sĩ cho biết hành trình từ lúc mang bầu đến khi sinh em bé và làm mẹ là chuỗi ngày đáng nhớ, đầy ắp kỷ niệm với vợ chồng cô. Trước thềm bước sang năm mới, Thái Trinh cảm ơn chồng vì yêu thương và đồng hành cùng cô trong tất cả mọi việc. Cô viết: "Cảm ơn chồng, cảm ơn bản thân đã thật cố gắng. 2025 của mình đã thật trọn vẹn rồi".

truong giang anh 8truong giang anh 9

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt quây quần bên nhau trong ngày quan trọng. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, âu yếm. Tổng kết về năm 2025, nữ diễn viên Nhà gia tiên bày tỏ: "Cảm ơn năm qua của chúng ta với thật nhiều cố gắng. Cảm ơn những điều tốt đẹp luôn đến với mỗi người chúng ta. Chuẩn bị một tinh thần đầy tích cực, đầy yêu thương để đón chào năm mới nhé".

truong giang anh 10

Diễn viên Thùy Anh - Ngọc Quỳnh cùng đón Giao thừa tại Tam Đảo (Phú Thọ). Cả hai khoe khoảnh khắc hạnh phúc trước thềm năm mới. "Sau tất cả những chuyến đi, vai diễn, công việc chưa kịp thở, mới thấy gia đình vẫn là nơi bình yên nhất để quay về. Chào năm mới, chỉ mong đủ sức khỏe để làm việc, đủ yêu thương để giữ nhau và đủ thời gian để ngồi lại bên gia đình, nơi chẳng cần vai diễn nào, chỉ cần thật lòng là đủ", anh chia sẻ.

An Nhi

Ảnh: FBNV

trường giang Ngô Thanh Vân Nhã Phương Trường Giang nhã phương trường giang sao việt đón giao thừa

