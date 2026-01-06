Đinh Tiến Dũng lên tiếng về việc chia tay Ai là triệu phú

MC Đinh Tiến Dũng nói lời chia tay Ai là triệu phú sau 5 năm gắn bó. Anh cho biết hành trình vừa qua lắm niềm vui và cả gian nan.

Đinh Tiến Dũng thông báo chia tay Ai là triệu phú.

Trên trang cá nhân, MC Đinh Tiến Dũng thông báo về việc rời chương trình Ai là triệu phú sau 5 năm đồng hành. Nam MC cũng đăng tải hình bên Quốc Khánh và cho biết đây sẽ là MC mới thay thế anh trong hành trình tiếp theo.

Theo Đinh Tiến Dũng, 5 năm ở Ai là triệu phú với anh như một giấc mơ cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời. "Tôi cũng không thể nghĩ hành trình 5 năm đồng hành cùng Ai là triệu phú lại đi qua lắm niềm vui và gian nan đến vậy. Đã có lúc cách ly Covid-19, tôi dẫn với những khán đài trống không suốt cả năm trời, rồi những ngày nắng, ngày mưa, biết bao nhiêu con người thầm lặng phía sau phải hoạt động hết công suất để dồn sức cho mình có thể tỏa sáng nhất có thể. Đó sẽ là những ký ức mà tôi luôn trân trọng, biết ơn và không bao giờ có thể quên", anh chia sẻ.

Đinh Tiến Dũng nói thêm việc chia tay chương trình ở thời điểm này là phù hợp với anh. Anh sẽ tập trung cho công việc tại Đại học FPT và dành thời gian viết kịch bản.

Cuối bài đăng, anh gửi lời chúc tới Quốc Khánh trong chặng đường mới với Ai là triệu phú. "Giáo sư Xoay" cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, ủng hộ anh trong 5 năm ở Ai là triệu phú.

"Thật vui khi được là một phần trong những trải nghiệm cảm xúc của quý vị. Hy vọng nếu có dịp gặp lại, những cảm xúc này của chúng ta sẽ vẫn còn vẹn nguyên", anh chia sẻ.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, quê ở Nam Định (nay là Ninh Bình), tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I. Sau đó, anh chuyển hướng sang làm ngành truyền hình và được khán giả biết tới khi chủ trì các chương trình Quyền lực ghế nóng, Nhà sáng chế.

Nam MC có biệt danh "giáo sư Xoay" nhờ những màn đối đáp lưu loát, dí dỏm và duyên dáng trên truyền hình. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vị trí biên kịch cho các chương trình "đinh", cần vốn kiến thức phong phú của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười... Anh bắt đầu giữ vai trò dẫn dắt Ai là triệu phú từ năm 2020, thay thế MC Phan Đăng.