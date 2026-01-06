Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đinh Tiến Dũng lên tiếng về việc chia tay Ai là triệu phú

  • Thứ ba, 6/1/2026 09:20 (GMT+7)
  • 25 phút trước

MC Đinh Tiến Dũng nói lời chia tay Ai là triệu phú sau 5 năm gắn bó. Anh cho biết hành trình vừa qua lắm niềm vui và cả gian nan.

Đinh Tiến Dũng thông báo chia tay Ai là triệu phú.

Trên trang cá nhân, MC Đinh Tiến Dũng thông báo về việc rời chương trình Ai là triệu phú sau 5 năm đồng hành. Nam MC cũng đăng tải hình bên Quốc Khánh và cho biết đây sẽ là MC mới thay thế anh trong hành trình tiếp theo.

Theo Đinh Tiến Dũng, 5 năm ở Ai là triệu phú với anh như một giấc mơ cùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời. "Tôi cũng không thể nghĩ hành trình 5 năm đồng hành cùng Ai là triệu phú lại đi qua lắm niềm vui và gian nan đến vậy. Đã có lúc cách ly Covid-19, tôi dẫn với những khán đài trống không suốt cả năm trời, rồi những ngày nắng, ngày mưa, biết bao nhiêu con người thầm lặng phía sau phải hoạt động hết công suất để dồn sức cho mình có thể tỏa sáng nhất có thể. Đó sẽ là những ký ức mà tôi luôn trân trọng, biết ơn và không bao giờ có thể quên", anh chia sẻ.

Đinh Tiến Dũng nói thêm việc chia tay chương trình ở thời điểm này là phù hợp với anh. Anh sẽ tập trung cho công việc tại Đại học FPT và dành thời gian viết kịch bản.

Cuối bài đăng, anh gửi lời chúc tới Quốc Khánh trong chặng đường mới với Ai là triệu phú. "Giáo sư Xoay" cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, ủng hộ anh trong 5 năm ở Ai là triệu phú.

"Thật vui khi được là một phần trong những trải nghiệm cảm xúc của quý vị. Hy vọng nếu có dịp gặp lại, những cảm xúc này của chúng ta sẽ vẫn còn vẹn nguyên", anh chia sẻ.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, quê ở Nam Định (nay là Ninh Bình), tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I. Sau đó, anh chuyển hướng sang làm ngành truyền hình và được khán giả biết tới khi chủ trì các chương trình Quyền lực ghế nóng, Nhà sáng chế.

Nam MC có biệt danh "giáo sư Xoay" nhờ những màn đối đáp lưu loát, dí dỏm và duyên dáng trên truyền hình. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vị trí biên kịch cho các chương trình "đinh", cần vốn kiến thức phong phú của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười... Anh bắt đầu giữ vai trò dẫn dắt Ai là triệu phú từ năm 2020, thay thế MC Phan Đăng.

Lại Văn Sâm và các MC của Ai là triệu phú

Ai là triệu phú là một trong những game show đình đám của VTV. Trong 20 năm qua, 4 MC đã lần lượt thay nhau dẫn dắt chương trình.

3 giờ trước

An Nhi

đinh tiến dũng Nam Định Ai là triệu phú đinh tiến dũng ai là triệu phú

  • Ai là triệu phú

    Ai là triệu phú

    Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh "Who Wants to Be a Millionaire?" do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4/1/2005. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác 15 câu hỏi của chương trình. Nhà báo Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, vừa là MC vừa là người chỉ đạo sản xuất. Anh cũng được xem là một trong những người góp công không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của game show này.

    Bạn có biết: Ca sĩ Phương Thanh là 1 trong 2 người chơi duy nhất cho đến nay trở thành "Triệu phú", vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình.

    • Phát sóng lần đầu: 4/1/2005
    • Kênh phát: VTV3
    • Thời lượng: 45 phút

