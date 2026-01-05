Oanh Kiều bất ngờ xóa bài đăng công khai bạn trai trên mạng xã hội. Động thái mới của nữ diễn viên gây chú ý.

Vài ngày sau khi chia sẻ hình ảnh bạn trai, Oanh Kiều bất ngờ có động thái xóa bài đăng này trên trang cá nhân. Thay vào đó, Oanh Kiều đăng tải bộ ảnh mới kèm chia sẻ: "Khi bạn trao đi yêu thương và sự tử tế, thế giới sẽ đáp lại bạn bằng những rung cảm tương tự. Sự an yên trong tâm hồn chính là phần thưởng lớn nhất".

Vào tối 31/12, diễn viên Oanh Kiều công khai hình ảnh bạn trai. Cả hai diện trang phục giản dị, chờ đón Giao thừa bên bãi biển. Oanh Kiều rạng rỡ, ôm lấy người yêu. "Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Chúc mừng năm mới 2026", nữ diễn viên chia sẻ.

Oanh Kiều xóa bài đăng về bạn trai. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, Oanh Kiều chỉ đăng ảnh chụp từ phía sau của bạn trai. Cô không công khai danh tính người yêu.

Sau đó, trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả "gọi tên" người mà Oanh Kiều hẹn hò, dựa vào một số điểm tương đồng về vóc dáng, phụ kiện. Trên kênh cá nhân, tài khoản của Oanh Kiều cũng theo dõi người này.

Trước những đồn đoán của cộng đồng mạng, Oanh Kiều giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Oanh Kiều sinh năm 1989, học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Song chỉ đến khi tham gia phim truyền hình Bán chồng, Tiếng sét trong mưa, tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả biết tới.

Nữ diễn viên quê Lâm Đồng cũng tự nhận bản thân thiếu tham vọng và quyết tâm cao khi theo đuổi nghề diễn. Cô kể ngay khi học năm thứ ba của đại học đã có vai diễn đầu tiên. Đến khi ra trường, cô liên tiếp nhận được các vai chính, thứ chính trong các bộ phim truyền hình.

Nhiều năm qua, diễn viên Tiếng sét trong mưa kín tiếng đời tư. Cô chỉ tập trung cho công việc và dành thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Trước đây, Oanh Kiều từng trải qua mối tình kéo dài 5 năm sâu đậm. Song sau đó, cô và bạn trai đường ai nấy đi. Sau một thời gian dài, cô mới thoát được sự đau khổ, dằn vặt khi chuyện tình tan vỡ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Gia đình cũng không áp lực Oanh Kiều chuyện kết hôn.