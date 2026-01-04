Chân dung cô gái tham gia 60 cuộc thi sắc đẹp trong năm 2025

Diana Rose Castillon Gasque vừa thống kê các cuộc thi sắc đẹp cô tham gia trong năm 2025. Đáng chú ý, người đẹp góp mặt ở 60 sân chơi nhan sắc.

Trên trang cá nhân, người đẹp Diana Rose Castillon Gasque đến từ Philippines đăng tải bảng danh sách các cuộc thi sắc đẹp cô tham gia trong năm 2025. Một số cuộc thi có thể kể đến như Miss Tabina, Miss Tourism Bulacan, Binibining Bunguiao, Miss Tourism Lintugop... Tổng số sân chơi sắc đẹp mà cô đăng ký tham dự lên tới 60. Phần đa trong số đó là các cuộc thi cấp tỉnh với quy mô nhỏ, ít người biết.

Đáng chú ý, năm ngoái, Diana Rose Castillon Gasque cũng gây chú ý khi tham gia hơn 40 cuộc thi sắc đẹp.

Diana Rose Castillon Gasque tham gia 60 cuộc thi sắc đẹp trong năm 2025. Ảnh: FBNV.

Miss Tabina 2025 chia sẻ thêm cô đã trải qua hành trình vất vả và đầy căng thẳng. Có thời điểm, người đẹp ngồi trên xe buýt nhiều giờ và thay đổi các chặng xe để đến địa điểm thi. Dù áp lực, cô vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thành các cuộc thi một cách đúng giờ, chuyên nghiệp.

"Dù sao đi nữa, khi nhìn lại hành trình tham gia các cuộc thi sắc đẹp của mình năm nay, tôi biết rằng bản thân đã sống sót nhờ cà phê và sự quyết tâm. Tôi vượt qua những đêm không ngủ, các buổi tập luyện mệt mỏi và những chuyến đi bất tận. Tôi đã bỏ lỡ nhiều buổi học hay những lần tụ họp của gia đình. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi sự cố gắng, đánh đổi của mình đều xứng đáng", cô chia sẻ.

Diana Rose Castillon Gasque gửi lời cảm ơn tới gia đình và những khán giả ủng hộ cô trong hành trình vừa qua. Bước sang 2026, người đẹp cho biết sẽ nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa.

"Chúc mừng tôi đã trân trọng vẻ đẹp và làn da nâu của mình. Và chúc mừng những người phụ nữ có làn da nâu tuyệt đẹp ngoài kia. Mong rằng năm nay sẽ là minh chứng cho sức mạnh của sự chăm chỉ, quyết tâm và lòng yêu thương bản thân", cô nói thêm.

Diana Rose Castillon Gasque đến từ Philippines. Cô từng theo học tại trường Đại học Mindanao State University (MSU). Nhiều năm qua, Diana Rose Castillon Gasque liên tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cô sở hữu hình thể đẹp với làn da nâu khỏe khoắn.