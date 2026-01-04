Nam ca sĩ bất ngờ vắng mặt ở tập mới nhất của Running Man Vietnam nhưng không rõ lý do.

Tập 13 của Running Man Vietnam 2025 lên sóng tối 3/1. Các thành viên của dàn cast và khách mời lần lượt bước qua cánh cổng thời gian để trở về thời đại cũ. Song ở tập này, Quang Hùng MasterD trong vai trò khách mời bất ngờ vắng mặt. Hai khách mời khác là Uyển Ân và Huỳnh Lập vẫn tiếp tục tham gia.

Việc Quang Hùng MasterD biến mất khỏi tập mới nhất của chương trình nhưng không rõ lý do đang thu hút sự bàn tán của người xem.

Trước đó, khi xuất hiện ở tập 12, nam ca sĩ bị chê nhạt nhẽo, chơi thiếu tập trung. Anh ít nói, phản xạ kém trong các tình huống yêu cầu sự tương tác cao.

Quang Hùng MasterD bất ngờ vắng mặt ở tập 13 của Running Man Vietnam.

Sau khi Quang Hùng MasterD không xuất hiện, đội hình Running Man Vietnam được chia làm ba đội. Đội Phú hộ (Quân A.P, Liên Bỉnh Phát, Uyển Ân); đội Người hầu (Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn) và đội Hồ đồ (Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Huỳnh Lập). Các người chơi trải qua các thử thách để tìm ra trưởng làng mới cho làng Lạc An.

Trong đó, trận chiến cuối cùng là xé bảng tên, diễn ra tại làng Lạc An gay cấn nhất. Theo quy luật của trận đấu, mỗi người đều có một điểm yếu bí ẩn dẫn đến cái chết. Để biết được điểm yếu của đối thủ, người chơi phải tốn kẹo để mở "giếng thần". Uyển Ân là người đầu tiên rời cuộc chơi sau cú va chạm với Huỳnh Lập vì vô tình kích hoạt lời nguyền bị loại.

Màn xé bảng tên kịch tính nhất tập trung vào bộ ba Trấn Thành, Anh Tú Atus và Quang Tuấn. Sau hồi giằng co quyết liệt, Quang Tuấn đã chớp thời cơ xé toạc bảng tên của Trấn Thành. Song sau đó, Quang Tuấn lại bị Liên Bỉnh Phát hạ gục.

Cuối cùng, Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus đối đầu. Cả hai giằng co, vật lộn để giành lấy chức trưởng làng. Trong một khoảnh khắc, Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus cùng lúc xé bảng tên của nhau. Kết quả này khiến cả hai cùng lên chức trưởng làng.