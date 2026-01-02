Vóc dáng khó tin của nữ diễn viên ở tuổi 51

Trình diễn tại một giải bóng rổ ở Đài Loan, Lâm Chí Linh gây bất ngờ với vóc dáng cân đối, trẻ trung.

Theo HK01, Lâm Chí Linh trở thành tâm điểm khi tham gia trình diễn trong lễ khai mạc giải bóng rổ ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô nhảy cổ vũ đội nhà Yankees Engineering cùng các hoạt náo viên. Lâm Chí Linh đứng ở vị trí trung tâm, gây chú ý với vũ đạo chuyên nghiệp, đẹp mắt và hình thể cân đối.

Clip ghi lại màn trình diễn của cô hiện gây sốt trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều khán giả khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, "hack tuổi" của diễn viên.

Lâm Chí Linh gây chú ý với sắc vóc trẻ trung ở tuổi 51. Ảnh: HK01.

Lâm Chí Linh hiện 51 tuổi, trải qua một lần sinh nở. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ về bí quyết giữ dáng và da đẹp. Lâm Chí Linh cho biết vào mỗi buổi sáng, cô thường uống một ly nước chanh ấm pha mật ong. Cô duy trì việc uống nước đầy đủ, ăn uống khoa học và tập luyện mỗi ngày.

Nữ diễn viên luôn bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Lâm Chí Linh cũng chú trọng vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh xa năng lượng tiêu cực.

"Việc khóc hay thể hiện sự yếu đuối là điều hoàn toàn bình thường với mỗi người. Điều quan trọng là duy trì một tâm trạng tốt, thanh lọc tâm hồn, đơn giản hóa mọi việc. Điều này có thể giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và đón nhận nhiều hạnh phúc hơn", cô chia sẻ.

Lâm Chí Linh chia sẻ một số hình ảnh đẹp khi gửi lời chúc năm mới đến mọi người. Ảnh: Instagram.

Sinh năm 1974, Lâm Chí Linh sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước với đôi chân dài. Là ngôi sao hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ, Lâm Chí Linh góp mặt vào nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đại chiến Xích Bích, Tây du ký: Nữ Nhi quốc, Đạo sĩ hạ sơn, Bắc Kinh New York, Điệp vụ tuyệt mật.

Năm 2019, Lâm Chí Linh và Ryohei Kurosawa chính thức về chung một nhà. Cuối tháng 1/2022, siêu mẫu Đài Loan thông báo sinh con trai, do đã cao tuổi, cô không có ý định sinh con thứ hai. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc có con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh.