Vợ Cổ Cự Cơ sinh con ở tuổi 57

Vợ chồng tài tử vừa chào đón em bé thứ hai. Trần Anh Tuyết, vợ Cổ Cự Cơ sinh con trai ở tuổi 57.

Theo Sinchew, Cổ Cự Cơ thông báo tin vui thông qua Weibo. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh bàn tay của 4 thành viên trong gia đình kèm chia sẻ: "Đây là điều cảm động với vợ chồng tôi và Kuson trong năm 2025. Nhân ngày đầu tiên của năm mới, một khởi đầu mới, tôi muốn chia sẻ với mọi người".

Chia sẻ lý do quyết định có con thứ hai ở tuổi 53, tài tử nói: "Không nhớ bắt đầu từ khi nào, Kuson nói cậu bé rất muốn có một em trai hoặc một em gái". Theo Cổ Cự Cơ, vợ chồng anh hiểu được tầm quan trọng của việc có anh chị em để cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hành trình trưởng thành. Cha mẹ chỉ đồng hành với con cái trong một phần của cuộc đời, phần còn lại là anh chị em cùng nương tựa vào nhau.

Vợ chồng Cổ Cự Cơ vừa đón con trai thứ hai. Ảnh: Weibo.

"Chúng tôi biết ơn vì điều ước của gia đình đã thành hiện thực. Kuson sẽ rất yêu thương em trai. Tôi vẫn tiếp tục là người chồng, người cha tốt. Cảm ơn những lời chúc từ đồng nghiệp và khán giả", anh bày tỏ.

Cổ Cự Cơ sinh năm 1972, nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên ăn khách. Anh từng gây sốt vào giai đoạn đầu thế kỷ 21 nhờ vai Hà Thư Hoàn trong Tân dòng sông ly biệt. Một thời, Cổ Cự Cơ còn được chú ý hơn Tô Hữu Bằng. Tài tử hiếm khi vướng vào tin đồn tình ái nên không mấy người biết về đời tư của anh.

Năm 2012, lần đầu tiên Cổ Cự Cơ công khai bạn gái hơn 4 tuổi - Trần Anh Tuyết. Họ đăng ký kết hôn tại Las Vegas vào tháng 7/2014. Hôn lễ chính thức diễn ra vào ngày 11/11/2015 tại khách sạn Bốn mùa (Hong Kong) theo nghi thức truyền thống.

Cả hai đón con trai đầu lòng vào năm 2020. Theo Sina, Cổ Cự Cơ và bà xã kể từ lúc kết hôn đến nay đã tiêu tốn không ít tiền của, công sức để thực hiện ước mong được làm cha mẹ. Vì thời điểm kết hôn Trần Anh Tuyết đã 46 tuổi nên việc có con của cặp đôi gặp nhiều khó khăn, cho nên vợ của nam diễn viên phải tiến hành đông lạnh trứng nhằm đảm bảo khả năng sinh sản.