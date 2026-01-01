Touliver 'nịnh' vợ

Touliver tiếp tục có động thái gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Tóc Tiên và khen cô xinh đẹp.

Sáng 1/1, thông qua chức năng story, Touliver đăng tải clip về hành trình của Tóc Tiên sau 10 năm. Trong đó, ở những khoảnh khắc đầu của clip là hình ảnh Tóc Tiên trên sân khấu của đêm nhạc đón chào năm mới diễn ra ở TP.HCM tối 31/12/2025.

Những hình ảnh nửa sau clip là tại sân khấu The Remix 2015 - nơi nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Hoa cỏ mùa xuân. Đây cũng là chương trình mà Tóc Tiên lần đầu gặp gỡ, hợp tác với Touliver. Khi ấy, nữ ca sĩ vừa trở về từ Mỹ, còn Hoàng Touliver từ giới underground vươn lên.

"10 năm trôi qua. Nhạc vẫn hit và cô ấy vẫn xinh đẹp", Touliver chia sẻ.

Tóc Tiên và Touliver bắt đầu quen nhau từ sân khấu của The Remix 2015.

Bài đăng của Touliver hiện được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và gây bàn tán. Thời gian gần đây, Touliver cũng thường xuyên có những động thái lạ. Gần nhất, nhà sản xuất còn âm thầm vào trang cá nhân của Tóc Tiên "thả tim" nhiều bài đăng sau đó lại thu hồi.

Trong khi đó, Tóc Tiên cũng cập nhật những chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân đi diễn nhưng không có Touliver bên cạnh.

Trên kênh cá nhân, Tóc Tiên thừa nhận bản thân là người có tính nghệ sĩ, nên đôi khi "hơi thất thường" và không phải lúc nào cũng sẵn sàng để chia sẻ.

Cô viết: "Sẽ có những ngày, những tuần, những tháng mình chỉ muốn lặng yên. Tính nghệ sĩ nên hơi thất thường thế đó. Cả nhà đừng quá bận lòng nhé. Mình mong ai cũng bình yên, nhất là trong mùa mưa bão này. Nếu có thấy mình lặn lâu quá thì chỉ đơn giản bởi vì cần khoảng lặng đó. Chúng ta ai cũng cần cả".

Tóc Tiên và Touliver tổ chức lễ cưới ngày 20/2/2020 sau nhiều năm gắn bó. Trước khi vướng tin rạn nứt, cả hai là cặp đôi được ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc. Họ cùng nhau tập luyện, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Theo miêu tả của nữ ca sĩ, một ngày không có lịch trình của vợ chồng cô thường bắt đầu bằng việc tập luyện. Sau đó, họ dành thời gian chơi với 3 chú mèo, nấu ăn hoặc chăm sóc nhà cửa. Buổi tối, Tóc Tiên thư giãn bên gia đình hoặc xem phim, nghe nhạc. Đó là những khoảnh khắc giúp nữ ca sĩ cân bằng và tái tạo năng lượng.