Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Touliver 'nịnh' vợ

  • Thứ năm, 1/1/2026 12:26 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Touliver tiếp tục có động thái gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Tóc Tiên và khen cô xinh đẹp.

Sáng 1/1, thông qua chức năng story, Touliver đăng tải clip về hành trình của Tóc Tiên sau 10 năm. Trong đó, ở những khoảnh khắc đầu của clip là hình ảnh Tóc Tiên trên sân khấu của đêm nhạc đón chào năm mới diễn ra ở TP.HCM tối 31/12/2025.

Những hình ảnh nửa sau clip là tại sân khấu The Remix 2015 - nơi nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Hoa cỏ mùa xuân. Đây cũng là chương trình mà Tóc Tiên lần đầu gặp gỡ, hợp tác với Touliver. Khi ấy, nữ ca sĩ vừa trở về từ Mỹ, còn Hoàng Touliver từ giới underground vươn lên.

"10 năm trôi qua. Nhạc vẫn hit và cô ấy vẫn xinh đẹp", Touliver chia sẻ.

Touliver anh 1

Tóc Tiên và Touliver bắt đầu quen nhau từ sân khấu của The Remix 2015.

Bài đăng của Touliver hiện được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và gây bàn tán. Thời gian gần đây, Touliver cũng thường xuyên có những động thái lạ. Gần nhất, nhà sản xuất còn âm thầm vào trang cá nhân của Tóc Tiên "thả tim" nhiều bài đăng sau đó lại thu hồi.

Trong khi đó, Tóc Tiên cũng cập nhật những chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân đi diễn nhưng không có Touliver bên cạnh.

Trên kênh cá nhân, Tóc Tiên thừa nhận bản thân là người có tính nghệ sĩ, nên đôi khi "hơi thất thường" và không phải lúc nào cũng sẵn sàng để chia sẻ.

Cô viết: "Sẽ có những ngày, những tuần, những tháng mình chỉ muốn lặng yên. Tính nghệ sĩ nên hơi thất thường thế đó. Cả nhà đừng quá bận lòng nhé. Mình mong ai cũng bình yên, nhất là trong mùa mưa bão này. Nếu có thấy mình lặn lâu quá thì chỉ đơn giản bởi vì cần khoảng lặng đó. Chúng ta ai cũng cần cả".

Tóc Tiên và Touliver tổ chức lễ cưới ngày 20/2/2020 sau nhiều năm gắn bó. Trước khi vướng tin rạn nứt, cả hai là cặp đôi được ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc. Họ cùng nhau tập luyện, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Theo miêu tả của nữ ca sĩ, một ngày không có lịch trình của vợ chồng cô thường bắt đầu bằng việc tập luyện. Sau đó, họ dành thời gian chơi với 3 chú mèo, nấu ăn hoặc chăm sóc nhà cửa. Buổi tối, Tóc Tiên thư giãn bên gia đình hoặc xem phim, nghe nhạc. Đó là những khoảnh khắc giúp nữ ca sĩ cân bằng và tái tạo năng lượng.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Mỹ Tâm gặp sự cố trong đêm bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM

Xuất hiện trong đêm bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM 2025, Mỹ Tâm, Suboi khuấy động bầu không khí, mang lại nhiều tiết mục trình diễn sôi động.

11 giờ trước

An Nhi

Touliver Touliver tóc tiên

    Đọc tiếp

    Quan A.P da khac hinh anh

    Quân A.P đã khác

    18:45 31/12/2025 18:45 31/12/2025

    0

    Tham gia Running Man Vietnam 2025, Quân A.P đã thay đổi. Nam ca sĩ được yêu mến vì tính cách dễ thương, lăn xả trong các thử thách.

    Khoanh khac hai huoc cua Uyen An va anh trai hinh anh

    Khoảnh khắc hài hước của Uyển Ân và anh trai

    11:18 30/12/2025 11:18 30/12/2025

    0

    Uyển Ân là khách mời trong tập 12 của Running Man Vietnam. Clip cô kéo áo để che vòng hai anh trai Trấn Thành ở cuối chương trình sau đó được chú ý trên các nền tảng mạng.

    Ai se chien thang Running Man Vietnam 2025? hinh anh

    Ai sẽ chiến thắng Running Man Vietnam 2025?

    23 giờ trước 19:49 31/12/2025

    0

    Chỉ còn vài tập nữa, Running Man Vietnam 2025 sẽ khép lại mùa mới nhất. Trong số các thành viên của dàn cast, Trấn Thành đang là người chơi mạnh nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý