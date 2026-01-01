Mỹ Tâm gặp sự cố trong đêm bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM

Tối 31/12, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 5 - HOZO CITY TẾT FEST 2025 đã chính thức bế mạc với sự tham gia của quan khách, nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả. Sân khấu được dàn dựng công phu với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng mãn nhãn trong khuôn viên của Công viên Sáng Tạo TP.HCM. Mở màn chương trình là tiết mục Một Sài Gòn á-mê-zing, nơi những điều rất quen của thành phố được đưa lên sân khấu một cách vui tươi, nhẹ nhàng thông qua âm nhạc.

Mỹ Tâm là headliner trong đêm nhạc. Khi vừa xuất hiện, nữ ca sĩ nhận sự hò reo nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả TP.HCM. Cô khuấy động chương trình bế mạc bằng loạt ca khúc hit làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, khi đang thể hiện ca khúc Người hãy quên em đi, Mỹ Tâm hai lần gặp sự cố về kỹ thuật.

Nữ ca sĩ cởi bỏ áo khoác ngoài, nhảy cùng các vũ công. Mỹ Tâm cho biết 2025 của cô là một năm trọn vẹn và rực rỡ. Trong đó, có nhiều dấu mốc mà cô sẽ không thể nào quên, trong đó có live concert See The Light thu hút 40.0000 khán giả, diễn ra ở sân Mỹ Đình. Nữ ca sĩ còn dồn tâm sức để thực hiện phim điện ảnh, đánh dấu sự quay lại màn ảnh sau nhiều năm.

Suboi, Lil Wuyn diễn sung trước đông đảo khán giả. Theo ban tổ chức, trong 5 ngày diễn ra Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM 2025, sự kiện thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, trải nghiệm chuỗi hoạt động Văn hóa - Âm nhạc - Sáng tạo - Cộng đồng.

Vũ Cát Tường chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực. Bước ra từ Anh trai "say hi" mùa hai, Vũ Cát Tường thu hút thêm một lượng fan đông. Chủ nhân bản hit Từng là lọt vào Best 5, là thành viên tỏa sáng trong chương trình truyền hình thực tế.

RHYDER "khuấy đảo" sân khấu, biến tiết mục thành điểm sáng vui tươi nhất đêm. Nam ca sĩ cũng là ngôi sao giữ được sức nóng sau chương trình Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. RHYDER đắt show, dày đặc lịch trình biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ trong và ngoài nước.

Khán giả "quẫy" đến nửa đêm trong bữa tiệc âm nhạc sôi động. Họ cầm theo lightstick, nhún nhảy, reo hò theo từng tiết mục.

Một giọng ca khác cũng thu hút sự yêu thích từ người xem là Pháp Kiều. Anh vừa hát, rap, phô diễn nhiều kỹ năng khác như vũ đạo, múa cột. Pháp Kiều thay hai outfit chỉ trong thời gian ngắn ngủi để phù hợp với tổng thể concept tiết mục.

Đức Phúc tiếp tục góp mặt trong đêm bế mạc. Trước đó, nam ca sĩ cũng là thành viên xuất hiện trong dàn line-up của lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 5.

Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa mãn nhãn. Khán giả cùng nhau tận hưởng thời khắc đầu tiên của năm 2026 sôi động và đáng nhớ.

