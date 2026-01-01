Vĩnh Thụy đăng ảnh vợ con

Người mẫu lần đầu chia sẻ hình ảnh vợ con trên trang cá nhân. Nhiều năm qua, Vĩnh Thụy kín tiếng, không tham gia các hoạt động của showbiz.

Tối 31/12/2025, Vĩnh Thụy chia sẻ hình ảnh cả gia đình cùng ra phố đón Giao thừa, chào năm mới 2026. Đây là lần đầu tiên người mẫu đăng tải hình ảnh vợ con. Song anh vẫn giấu kín danh tính bà xã cùng con trai đầu lòng.

Từ sau khi kết hôn đến nay, Vĩnh Thụy gần như rút lui khỏi showbiz. Anh không tham gia các sự kiện của giới giải trí. Anh cũng hạn chế hoạt động mạng xã hội. Trong một số bài đăng vào năm 2025, Vĩnh Thụy chia sẻ hình ảnh trên sân tập hoặc công việc kinh doanh.

Vĩnh Thụy đăng tải hình ảnh vợ và con trai. Ảnh: FBNV.

Vĩnh Thụy tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2023 tại Đà Lạt. Vợ anh tên Thúy, là ái nữ của doanh nhân ngành bất động sản có tiếng ở Đà Lạt. Bà xã Vĩnh Thụy có ngoại hình xinh đẹp, không hoạt động showbiz.

Cả hai trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi kết hôn. Vào dịp lễ Tình Nhân năm 2021, Vĩnh Thụy mới công khai chuyện tình cảm. Thời điểm đó, anh đăng tải hình ảnh nắm tay người yêu kèm chia sẻ: "Happy Valentine Cá mập".

Đến cuối năm 2021, anh cầu hôn bạn gái trong khung cảnh lãng mạn.

Vĩnh Thụy tên thật là Lê Xuân Vĩnh Thụy, sinh năm 1987. Anh đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2009. Anh từng làm MC của The Face Vietnam, tham gia một số phim điện ảnh, trong đó có Truy sát.

Sau đó, Vĩnh Thụy có thời gian khoảng 4 năm vắng bóng khỏi showbiz. Năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn, Vĩnh Thụy cho biết: "Tôi cảm thấy bản thân không thể làm việc chỉn chu, toàn tâm toàn ý. Khi làm một việc gì đó, tôi luôn phải làm hết sức. Nhưng lúc đó, tôi không dồn hết sức cho nghệ thuật được. Tôi cảm thấy nghệ thuật không phải là tất cả của đời mình. Tôi từng bị gãy chân, nằm viện mấy lần. Tôi tưởng sự nghiệp của mình đã chấm dứt. Khi nằm trên giường bệnh, tôi tự hỏi: Lỡ ngày nào tôi bị gì đó, tôi sẽ ra sao? Nghệ thuật không thể là con đường lâu dài của mình được. Tôi nghĩ mình cần xây dựng nền tảng vững chắc hơn bằng công việc kinh doanh".