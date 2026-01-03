Uyển Ân khóc, nói về bất hòa với chị gái

Em gái Trấn Thành cho biết cô mất rất nhiều thời gian để có thể hòa hợp với chị gái Huỳnh Mi. Cả hai thường xuyên khắc khẩu, bất hòa.

Mới đây, Uyển Ân chia sẻ về việc từng xảy ra bất hòa với chị gái Huỳnh Mi. Trong nhà, cô và anh trai Trấn Thành rất gần gũi, hòa thuận. Song với Huỳnh Mi, Uyển Ân khá xa cách. Cả hai thường xuyên khắc khẩu. Cả gia đình thậm chí không đi chơi, du lịch với nhau nhiều năm qua.

"Một quãng thời gian dài, hai chị em hay gây lộn. Hai năm trước, hai chị em phải tách nhau ra. Sau này, mình trưởng thành hơn, mới hiểu chị gái. Cả hai mất khá nhiều thời gian để hòa hợp, dù rất thương nhau", nữ diễn viên chia sẻ.

Uyển Ân kể từng bất hòa với chị gái. Ảnh: FBNV.

Cô khóc và nói lời xin lỗi chị gái. Uyển Ân kể thêm ngay từ nhỏ, ba anh em đã luôn dặn nhau phải yêu thương, đùm bọc, không xích mích. Tuy nhiên, do tính cách trẻ con, Uyển Ân không thấu hiểu chị gái. Vì thế, giữa hai chị em xảy ra tranh cãi.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Phải tới khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do anh trai Trấn Thành cô sản xuất, Uyển Ân mới được biết tới nhiều hơn với tư cách diễn viên. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ và mới đây là Chị ngã em nâng.

Uyển Ân là em gái của Trấn Thành và Huỳnh Mi. Trong gia đình, Trấn Thành và Uyển Ân theo đuổi nghệ thuật. Huỳnh Mi kín tiếng, ít xuất hiện trong những hình ảnh chung của gia đình.

Huỳnh Mi tên thật là Huỳnh Trinh Mi, sinh năm 1991. Đầu năm 2018, Huỳnh Mi lên xe hoa với Yung Man Kit, người Hong Kong. Thời điểm đó, bộ ảnh cưới của cả hai từng được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Vợ chồng Huỳnh Mi hiện có hai người con.