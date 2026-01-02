Động thái gây chú ý của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang được cho là cùng nhau đưa các con đi du lịch dịp lễ. Cả hai cũng tương tác thân mật trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa chia sẻ hình ảnh bên hai con trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch. Các thành viên cùng tham quan nhiều địa danh ở Thượng Hải (Trung Quốc) và lưu lại các khoảnh khắc đáng nhớ tại đây.

"Cảm ơn những tình yêu đã luôn bên chúng tôi. 2026 sẽ yêu hơn nữa", nhạc sĩ chia sẻ.

Đáng chú ý, dưới bình luận, Lưu Hương Giang phản hồi: "Các con đẹp như thế này mà bố cho hình trông khổ quá". Sau đó, cô đăng tải thêm góc chụp khác của con gái ở địa điểm nói trên.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang từng trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân.

Động thái của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh gây chú ý. Dân mạng cho rằng cả hai cùng nhau đưa con đi du lịch dịp lễ.

Thời gian qua, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang nhiều lần vướng tin tái hợp. Nhạc sĩ từng chủ động mời Lưu Hương Giang tham gia đêm nhạc diễn ra vào cuối năm 2024.

Trong khi đó, Lưu Hương Giang từng chia sẻ về chồng cũ: "Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người tôi rất biết ơn dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ quyết định nào của mình. Trong lần này, tôi muốn tự bước đi để khám phá hết khả năng. Chắc anh Hồ Hoài Anh sẽ rất vui khi nhìn thấy thành quả của tôi".

Tháng 10/2019, báo chí đưa tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn 10 năm gắn bó. Thời điểm đó, người trong cuộc đã xác nhận thông tin là thật. Nữ ca sĩ 36 tuổi nói chuyện hôn nhân đổ vỡ xảy ra khá lâu. Đó là lúc cả cô và chồng mất phương hướng, không có cách giải quyết.

Đầu năm 2024, trong một bài đăng trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Linh tiết lộ Lưu Hương Giang thường tới trường quay một mình và khá lặng lẽ. Khi buồn, Lưu Hương Giang sẽ nhắn tin với đàn chị.

"Nhớ Tết năm ngoái, Giang đi cùng chồng cũ đưa các con đến nhà chị Linh, anh Quân chơi. Mình nhìn Giang, ánh nhìn thay cho câu hỏi. Giang bảo chúng em quyết làm bạn chị ạ, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Rồi Giang cười mà mắt vẫn buồn", Mỹ Linh kể.